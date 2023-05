La reconocida escritora Mariana Enríquez llega a Catamarca

La reconocida escritora y referente mundial de la literatura gótica, Mariana Enríquez llega a Catamarca a dar un taller de escritura creativa y un conversatorio el miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio, respectivamente, en el Cine Teatro Catamarca. Ambas actividades son gratuitas y requieren previa inscripción.

La agenda de la escritora en Catamarca comienza el miércoles 31 de mayo con el taller de escritura creativa denominado “La Literatura de Terror en la Argentina”, destinado a escritores y público interesado en la escritura del género de terror. Con el ánimo de ofrecer un espacio destinado específicamente para quienes desean formarse como escritoras y escritores, el taller/conferencia de escritura creativa abordará los vínculos entre la literatura, el terror, el horror, las estéticas y la política en América Latina.

Esta actividad se llevará a cabo desde las 18 hs en la Sala Ezequiel Soria, cuenta con cupos limitados e inscripción previa, en el siguiente link: https://bit.ly/tallerenriquez

En tanto, el jueves 1 de junio también a partir de las 18, la escritora continuará con el conversatorio “Todo Terror es Político - Neoliberalismo, Literatura y Terror” que pretende recorrer el género de terror como un género irreverente que coloca al lector en la expresión de una sensibilidad desnaturalizada. El conversatorio será en la sala principal del Cine Teatro Catamarca y estará moderado por los investigadores y docentes Naím Garnica y Elsa Ponce, del Laboratorio de Estudios Políticos y Debates Regionales Tramas de la UNCA.

La obra de Enríquez como de otros autores (Schweblin, Lamberti, Quiros) permite acceder a las formas de conciencia cotidianas de la fase neoliberal, signadas por la desesperanza, los miedos a las crisis sociales y económicas como también a los terrores de la violencia.

El conversatorio se enmarca en el proyecto de investigación “Compases de la gubernamentalidad, imaginarios sociales y ritmos de vida en Catamarca. Los trazados y pliegues políticos del ciclo 2015-2022” acreditado por SECyT-UNCA.

Para participar del conversatorio, con entrada gratuita, también se solicita inscripción previa en https://bit.ly/conversatorioenriquez

La presencia de Enríquez en Catamarca está impulsada de forma articulada entre la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de la Capital, la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, la librería La Singularidad del Libro y Tramas (Laboratorio de estudios políticos y debates regionales- UNCA- FH).

Sobre Enríquez

Mariana Enríquez es periodista, escritora y docente, subeditora del suplemento Radar del diario Página/12. Como escritora, está inscripta dentro del grupo de la llamada "nueva narrativa argentina". A los 21 años publicó su primera novela, Bajar es lo peor, le siguieron Cómo desaparecer completamente (2004), Chicos que vuelven (2011), el libro de relatos Los peligros de fumar en la cama (2009); y ensayos como Mitología celta (2007), Alguien camina sobre tu tumba: Mis viajes a cementerios (2013) y La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo (2014).

La autora ha logrado un gran éxito con sus novelas y cuentos dentro del género de terror. Fue galardonada en 2017 con el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría “Literatura en lengua castellana” por su libro Las cosas que perdimos en el fuego. Y en 2019 se alzó como ganadora del Premio Herralde de la Editorial Anagrama con su última novela Nuestra parte de noche.

La publicación de Nuestra Parte de la Noche bajo el sello Hogarth en el mercado norteamericano, le valió grandes elogios de la prensa de ese país. The Washington Post dijo que se trata de "una obra maestra del terror sobrenatural"; y The New York Times definió a la autora como "una estrella de rock de la literatura".