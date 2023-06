Rodríguez Larreta pidió ampliar Juntos por el Cambio y sumar a Schiaretti

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial PRO, Horacio Rodríguez Larreta, insiste con el ingreso del peronista Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio (JxC), en medio de la tensión interna con el ala dura de la coalición opositora por el acercamiento del cordobés.

Rodríguez Larreta hizo pública su voluntad de sumar al espacio al gobernador de Córdoba y precandidato presidencial en una carta publicada en sus redes sociales y que tituló "El cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría".

Según indica el mandatario de la Ciudad en el texto, el cambio que necesita la Argentina "no es solo político, es mucho más profundo" y continúa: "No es un tema de nombres. Es, como dije, total. Es un tema de visión, de entender que este sistema en el que vivimos no va más".

"Yo estoy convencido de que para lograrlo, y para que ese cambio dure para siempre, tenemos que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con Juntos por el Cambio. De hecho, Mauricio y el PRO, la Coalición Cívica y el Radicalismo en 2015 crearon este espacio con esa convicción: juntos somos más que la suma de las partes. Y esa vocación de ampliarnos, de sumar, no ha parado desde entonces", subrayó Rodríguez Larreta.

En esa línea discursiva, el socio fundador del PRO resaltó que JxC es la mejor herramienta que crearon "los argentinos para salir de décadas de atraso" y resaltó: "Todos los que están comprometidos con el cambio, vengan de donde vengan, son bienvenidos. La vocación de unidad, de ampliación y de cambio tiene que estar por encima de intereses personales".

Para Rodríguez Larreta, "las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina" y, puntualmente sobre Schiaretti argumentó: "No va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar".

"Sé de su compromiso y esfuerzo para dar a Córdoba un futuro mejor. Tanto Luis como Rodrigo, son quienes mejor encarnan el proyecto que los cordobeses necesitan. Juntos por el Cambio tiene que ampliarse y construir una nueva mayoría con todos aquellos que compartamos los mismos valores: una profunda vocación de cambio, la defensa de la libertad, la democracia, la república, y el foco puesto en el hacer por sobre el decir", cerró el economista.

La intención de Rodríguez Larreta tensiona y provoca nuevos coletazos en Juntos por el Cambio por la eventual incorporación de "El Gringo" Schiaretti a la filas de la gran coalición opositora.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich calificó la posible acción como muy tirada "de los pelos" e inventada "por los que tienen miedo de perder las PASO". El dardo de Bullrich apunta a su rival en la interna del PRO, Rodríguez Larreta, que desde hace semanas coquetea con el peronista cordobés, a menos de dos semanas para el cierre de las alianzas electorales.

La iniciativa, que está impulsada también por Gerardo Morales, forma parte de la estrategia de un sector de la coalición opositora que busca "ganar músculo político" de cara a las elecciones de este año sumando a sectores del peronismo no K.

Según supo Noticias Argentinas, la "maniobra" política es fuertemente resistida por titular del PRO en uso de licencia, al igual que Macri, quienes ya le habían puesto un freno a la inclusión del libertario José Luis Espert que se definirá en las próximas horas, en un nuevo cónclave de los presidentes de los partidos que integran JxC.

Tras la publicación de la carta de Rodríguez Larreta, Morales, gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical (UCR), salió a respaldarlo en Twitter: "El país que nos dejarán necesitará de toda nuestra inteligencia, nuestra firmeza, la mayor amplitud y nuestro compromiso. Los que estén a favor de un plan que asegure la producción, el trabajo, la justicia social y la paz tienen que ser bienvenidos".