Los trabajos en la histórica Cuesta del oeste catamarqueño avanzan a buen ritmo, y desde Vialidad Provincial finalizaron con los trabajos de mejoramiento del camino en los primeros 15 kilómetros.

El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, y el intendente de Londres, Gilberto Santillán, recorrieron los trabajos realizados y sus avances.

Esta etapa de la recuperación de la Cuesta de Zapata se realiza por administración y comprende la apertura del camino, desmonte, ensanchamiento y conformación de calzada con un ancho de 10 metros.

El ministro Eduardo Niederle expresó que “vemos con satisfacción los trabajos que se van realizando en la Cuesta de Zapata”, y anunció un importante atractivo/distintivo que tendrá la ancestral cuesta: “Hay un tramo de 7 kilómetros, complejo, para el cual tenemos proyectado un túnel, que será el primer túnel en rutas de Catamarca. Este túnel no es un capricho, es una cuestión técnica y económica, porque hay 1.200 metros que no podemos tocar que son parte del Camino del Inca. Por ende, no podemos hacer voladuras y proyectamos el túnel como solución”, explicó el ministro.

Gaspar Bulacios, jefe de la Delegación Belén de Vialidad Provincial, brindó detalles de los avances en la obra: “estamos avanzando con la apertura de camino desde el empalme de la Ruta Nacional 40 hasta el empalme con la Ruta Nacional 60. Lo que comprende la intervención de mejoramiento del camino tiene una distancia de casi 40 kilómetros”.

Seguido agregó que “tenemos un avance físico de 15 kilómetros, por lo que nos están restando 25 km más para llegar al límite departamental. Como podrán ver es bastante considerable todos los cortes y terraplenes que estamos realizando”.

Obras en Belén

Durante su discurso el ministro Niederle resaltó el plan de obras en la “Cuna del Poncho” y la mirada hacia el interior catamarqueño del gobernador Raúl Jalil. “Tenemos una presencia de obra pública muy importante en Belén gracias a la mirada federal de Raúl. Todos los departamentos cuentan con alguna obra en ejecución por parte del Gobierno Provincial, algo que nunca antes había sucedido”.

En este marco, el titular de Infraestructura y Obras Civiles enumeró las obras que se ejecutan y se ejecutarán en el departamento como la nueva Terminal, el nuevo Hospital de Belén, by pass en Avenida Circunvalación, pavimentación de calles, el camino a El Tolar, el módulo hospitalario en La Ciénega, pavimentación urbana en la Puerta de San José, Hualfín, San Fernando, arreglos en escuelas, en Villa Vil la pavimentación del último tramo que va hasta Antofagasta de la Sierra, en Londres el asfaltado hasta el Shincal, apertura de camino y pavimentación en el tramo Las Estancias-Cóndor Huasi, entre otras tantas.