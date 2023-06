Dusso: “La campaña es trabajar todos los días”

Con las listas ya definidas el pasado sábado, el vicegobernador y precandidato a renovar su mandato, Rubén Dusso, fue entrevistado a través de Radio Nacional Catamarca, en una charla donde repasó diferentes aspectos de la realidad de la provincia, la región y el país.

La conversación inició con una invitación a reflexionar acerca del inicio de la campaña de cara a las elecciones. El vicegobernador catamarqueño decía al respecto que "en realidad la campaña es trabajar todos los días. Desde que empezamos el gobierno, allá por diciembre del 2011 estamos abocados a poder llevar a Catamarca un desarrollo muy diferente al que veníamos teniendo; que contenga a la gente. Ayer escuchaba al candidato a presidente, Sergio Massa, y decía de todo lo que nos tocó pasar en estos últimos cuatro años; pandemia, guerra, sequía y así y todo estamos con un desarrollo pleno".

Hablando sobre el eje del desarrollo, el entrevistador consultó acerca del trabajo que el gobierno está realizando en el interior, tanto en obras de infraestructura como en materia de su relación con las comunidades originarias. "Yo valoro que en el trabajo junto a las comunidades hoy participan muy entrelazadamente las distintas empresas y reparticiones. Antes funcionaba todo como como si fueran distintas islas. Se ha hecho entrega de camionetas a las distintas comunidades, cinco camionetas a distintas comunidades que ya tienen su propio vehículo. O sea, se trata de empezar a acercar esa gente a que tenga las mismas posibilidades y oportunidades que tenemos aquí donde casi todo está resuelto y llevarle la salud (…) porque no es solamente hacer los edificios de los centros de salud, sino equiparlos y tener gente preparada”.

Consultado por el momento que atraviesa el gobierno y su gobernador, Raúl Jalil, Dusso indicó: “Lo veo bien y aparte comparto todos los días. También motiva que Catamarca está no solo en el consenso regional bien considerada sino el consenso nacional. Hoy sobre Catamarca se habla bien de las cosas que tiene, y seguiremos construyendo una mejor provincia: más inclusiva, con más y mejor trabajo, y para eso tenemos mucho que hacer. Al Polo tecnológico lo tenemos que terminar, es muy importante ponerle valor a las cadenas de producción de los productos primarios, que de Catamarca tienen que salir al mundo ya envasados y no vender productos que en otro lugar del mundo le hacen la diferencia con con su Know How y con lo que se le pone para que el producto llegue al consumidor”.

“Sabemos de todo lo que tenemos, hay un mapa productivo de la provincia donde en cada lugar de la provincia tenemos fortalezas y debilidades. O sea, no vamos a hacer nogales de Recreo, donde en cambio vamos a criar los mejores cabritos”, indicaba Dusso aprovechando el terreno para ingresar al aspecto regional, haciendo referencia al trabajo de coordinación y unión que se viene haciendo con el Norte Grande y el Parlamento del Norte Grande. “Esta lucha la damos entre todas las provincias, del Noa primero, después ya fue el Norte Grande ahora, y el Norte Grande y el Centro. Con la gente de Córdoba, por ejemplo, estamos trabajando por el Corredor Bioceánico, pero no es provincia a provincia; acá es región a región. Eso le da mucho más fortaleza a que no tengamos que quejarnos solamente de las cosas que no podemos lograr sino que ya las estamos construyendo entre todos. En la Nación se escucha de otra manera las provincias porque no van de a una a pelear por sus cosas sino que vamos en conjunto a pelear por las cosas que le conviene al país, no solo a las provincias”.