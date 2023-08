Mataron a una nena de 11 años en la puerta de una escuela en Lanús: hay siete detenidos

Morena estaba por llegar a la escuela, a las 7.30 de este miércoles, cuando aparecieron los dos motochorros que la atacaron para robarle lo poco que llevaba encima: su mochila con los útiles, su celular. Tenía 11 años y terminó muerta debido al golpe sufrido al caer contra el asfalto.

Por el homicidio, ocurrido en Villa Diamante, en Lanús Oeste, hay siete detenidos, entre ellos uno de 14 años.

Fuentes judiciales señalaron a Clarín que los dos autores materiales del crimen de Morena son dos mayores de 25 y 28 años identificados como los hermanos Miguel "Miguelito" y Darío Humberto "Lolo" Madariaga.

Los dos tienen antecedentes penales y la madrugada anterior al robo en el que mataron a Morena salieron a robar para poder comprar más droga. Con estas detenciones, fuentes del caso adelantaron que "la banda de menores quedará libre" y que la acusación se cierra en los dos detenidos mayores.

También detallaron que la detención de los adolescentes no está incorporada en el expediente por la causa de "homicidio". Por lo que también desmienten que el de 14 haya confesado el crimen como se difundió en un principio. Lo que conecta al adolescente con la investigación por el crimen de Morena es que él estaba en la casa donde encontraron la moto usada por los autores del hecho.

Todo sucedió minutos antes de las 7.30, cuando Morena Domínguez (11) fue atacada por dos delincuentes en moto. La nena caminaba sola y estaba por llegar a la Escuela Primaria Nº 60 "Almafuerte", ubicada en Coronel Molinedo al 3200.

De manera violenta, los asaltantes le robaron sus pertenencias. Un hombre que circulaba en auto intentó ayudarla, pero fue en vano. La víctima cayó al asfalto y se golpeó la cabeza y otras partes del cuerpo, lo que la dejó inconsciente. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció a los 20 minutos de haber ingresado.

Más tarde, el resultado preliminar de la autopsia reveló que la chica murió producto de "un fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que fue clave para identificar a los autores del crimen. Según las fuentes, hay siete detenidos y se incautó la moto que usaron los asaltantes.

En el video se observa que los delincuentes arrastran a la nena cuando cae al asfalto. Enseguida, la persona que viajaba como acompañante se baja para agarrar alguna de sus pertenencias y luego vuelve a abordar el vehículo para escapar.

Un barrendero de la zona intentó correr a los delincuentes, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad. En la filmación también se ve un auto. Era manejado por el padre de una alumna de otra escuela que quiso cortarles el paso.

Fuentes policiales indicaron que, producto de la caída, la chica se golpeó la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia del SAME.

Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación. La trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, informó la Policía.

Según el director de este centro de salud, Javier Maroni, murió como consecuencia de un "traumatismo craneoencefálico grave".

"Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME, y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece", contó a Crónica TV.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús-Avellaneda, quien se presentó en el lugar del hecho.

Luego del mediodía, un chico de 14 años, identificado como M.A., habría confesado ser uno de los motochorros que mató a Morena, según una versión policial que luego fue desmentida por la Justicia.

La mamá de la víctima, María, aseguró que su hija había arreglado con su abuela "lo de ir caminando a la escuela".

"No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola", sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada.

Además, explicó: "Yo estoy en Salta. Vinimos por una semana a bautizar a mi bebé, porque tengo un bebé de cinco meses. Vinimos para acá y hoy me levanté con este llamado. Ya mañana íbamos a viajar de vuelta a Buenos Aires para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué, no llegué, no llegué".

Florencia Aulino fue una de las madres que llegó a socorrer a Morena. "El barrendero pegó un grito, todos nos acercamos para la esquina a ver qué era lo que había sucedido, yo en ese momento dejaba a mis hijos en el colegio. Asi que entró primero a los chicos y después corrí a ver quién era y cuando la veo, la identifico por la remera".

Junto con Florencia se encontraba el vicedirector del colegio. "Él la levanta a la nena y ella cae porque no se podía levantar, entonces entre cuatro la levantamos y la llevamos a la escuela".

"La ambulancia tardó 40 minutos en venir. Yo había dejado a mis hijos 7.30 y después me volví a ir para buscar y dejar a mis hijos en jardín y Morena seguía ahí, no fueron 15 minutos", remarcó la mamá de una compañera de Morena.

Antes de las 12, decenas de vecinos y padres de compañeros de Morena ya estaban ubicados en la puerta de la escuela. Invadieron los gritos y el dolor. "Justicia por Morena. Estamos cansados de tanta inseguridad", rezaba uno de los carteles.

Entre ellos estaba Damián, un vecino del barrio que manejaba el auto que apareció en el registro de la cámara de seguridad que captó el ataque. Contó que había dejado a su hija en el Instituto Mariano Moreno, el cual está ubicado del otro lado de la Plaza Giardino.

Al regresar a su casa, ubicada a cinco cuadras, vio a los delincuentes forcejeando con la nena. "Cuando pasé, se subió a la moto el que había bajado. Voy a la par, al costado de la vereda, y el de atrás me apuntó con algo. Intenté cerrarles el paso hasta la esquina", detalló.

Por su parte, familiares de compañeros de Morena contaron que la nena estaba viviendo con su abuela ya que su madre vive en Salta.

Varios manifestantes forcejearon con la Policía que se encontraba cercando la zona.

Una mujer detalló que su hijo "no entendía nada cuando llegó a la escuela y vio que a la nena le hacían RCP". Señaló también que ellos se fueron enterando de lo que había pasado a través de los grupos de WhatsApp con los otros padres.

Las repercusiones políticas por el caso

Los referentes políticos de la zona -Néstor Grindetti y Diego Kravetz- suspendieron sus campañas electorales con vistas a las PASO del domingo próximo, al igual que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y otros precandidatos como Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

Diego Kravetz, candidato a intendente de Lanús y actual ministro de Seguridad del municipio, aseguró: "Como padre, me duele y me entristece profundamente".

Dijo también que los atacantes están identificados. "El que mató a Morena no tiene mucha más edad que ella: ¿por qué, entonces, ella tiene que estar muerta y él vivo con su moto?", lanzó Kravetz a radio Mitre.

En medio de la conmoción, tanto Kravetz -precandidato a intendente de Lanús- como Grindetti -precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires-, ambos de Juntos por el Cambio, decidieron suspender las actividades de campaña.

La misma decisión adoptaron Kicillof (iba a realizar su cierre a las 15 en el gimnasio del Club Deportivo Merlo), Bullrich y Rodríguez Larreta. El precandidato oficialista Sergio Massa también suspendió su acto, como su rival en la interna Juan Grabois.

Pasadas las 14, los vecinos se dirigieron a la comisaría quinta, adonde hubo momentos de tensión con la Policía, que montó un vallado en el lugar. Durante la tarde, más personas se sumaron al reclamo y hubo enfrentamientos con la Policía.

A las 19, los vecinos realizarán una marcha desde la estación de Lanús hacia la Municipalidad.