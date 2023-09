El Senado se reunió en su 14° Sesión Ordinaria

Encabezada por el vicepresidente del Cuerpo, Héctor Fernández, la Cámara de Senadores llevó adelante su décima cuarta sesión ordinaria, acompañando un total de siete iniciativas parlamentarias.

Proyectos con sanción definitiva

Comisión Ejecutiva del Centro Tecnológico Productivo

El senado aprobó, otorgando sanción definitiva y N° de ley 5.813, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca ratificar el Decreto Acuerdo N° 272/2023; “Crease la Comisión Ejecutiva del Centro Tecnológico Productivo (CEDECITCA)”.

“El CEDECITCA, se propicia como un ente de derecho público no estatal que se rige en sus relaciones por las normas de derecho privado y tendrá por objeto coordinar, impulsar y desarrollar las actividades de investigación innovación y desarrollo tecnológico de carácter prioritarios y que tengan el fin de promover el progreso científico y tecnológico de la Provincia y de todos sus sectores productivos mejorando la competitividad de las industrias la minería y empresas en general”, leyó la miembro informante, senadora Andrea Lobo, entre los fundamentos del proyecto.

Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

El Senado otorgó sanción definitiva, con número de ley 5.814, al proyecto que adhiere a la Provincia de Catamarca a la Ley Nacional N° 27.713 “Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC).

El proyecto remitido por Cámara de Diputados, e iniciado por la diputada Mónica Zalazar, expresa que “en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Artículo 1°, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), debe crear dentro de la cobertura médica integral que brinda a sus afiliados, un programa con prestaciones diferenciadas a fin de efectivizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la autoridad de aplicación del Programa Nacional de Cardiopatías Congênitas”.

“Esta ley, busca, entre otras cuestiones, mejorar el diagnóstico prenatal y postnatal de las cardiopatías congénitas y garantizar la tecnología necesaria para los diagnósticos y tratamientos oportunos. Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, uno de cada cien recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita, es decir, una malformación del corazón que se produce durante la vida fetal. En la Argentina, nacen al año unos 7 mil niños y niñas con esta patología. Y alrededor del 50 por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer año de vida y dos terceras partes son solucionables con diagnóstico oportuno y tratamiento”, explicó el miembro informante, José Alaniz Andrada, entre los fundamentos.

Semana Provincial de Lucha contra la Discriminación por Gordofobia

Senadores y senadoras dieron con su voto sanción definitiva a la ley, que desde ahora lleva el N° 5.815, que instituye la primera semana del mes de marzo como “Semana Provincial de Lucha contra la Discriminación por Gordofobia”

“La presente Ley tiene por objeto promover acciones destinadas a visibilizar la lucha contra la discriminación por Gordofobia así como identificar, prevenir y erradicar la violencia contra las personas con obesidad”, manifestó la senadora miembro informante, Susana Díaz, acerca de este proyecto remitido desde Cámara de Diputados, e iniciado por la diputada Adriana Díaz.

“Nuestra sociedad tiene enquistado en el inconsciente colectivo la adopción de conductas y estereotipos “naturalizados" de belleza en torno a los cuerpos delgados, e intenta generar permanentemente un modelo en el que las personas gordas se sientan observadas, señaladas y discriminadas, actitud esta, que termina vulnerando sus derechos a costa de afectar su dignidad”, se leyó entre los fundamentos.

“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS); La salud: es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Esto significa que estar sanos, es sentirnos bien, y poder disfrutar del acceso a la educación, la vivienda digna, alimentación adecuada, asistencia en el cuidado de la salud es decir, que, no implica no estar enfermos. Sino como una persona se siente en armonía con su cuerpo independientemente de su salud”, cerró.

Proyectos con media sanción

Protección integral de los usuarios y consumidores

El cuerpo legislativo dio media sanción al proyecto de ley iniciado por la senadora Virginia del Arco, para asegurar la protección de las relaciones de consumo catamarqueñas.

“La presente ley tiene por objeto la protección integral de los usuarios y consumidores en la Provincia, atendiendo a su debilidad estructural en el mercado y enfatizando el amparo a los colectivos sociales afectados por una vulnerabilidad agravada, derivada de circunstancias especiales, en particular, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, enfermas o con discapacidad, entre otras”, señaló del Arco.

“Frente a las cambiantes exigencias económico sociales, hace ya un tiempo se reclama mayor eficacia en la gestión de los conflictos de los ciudadanos en sus relaciones de consumo, sobre todo en temas que son propios e inherentes a la sociedad catamarqueña, como son los frecuentes escenarios de "anomia” en el mercado. Esta última situación es moneda corriente en nuestra plaza comercial: se crean reglas de comercialización “ad hoc” que muchas veces son contrarias a los derechos de los consumidores y no siempre son regulares o estandarizadas, sino que más bien se aplican de acuerdo a la "cara del cliente”. Esta suerte de desinterés por el modo en que se prestan servicios o se comercializan productos en el mercado local muchas veces afecta la dignidad de los consumidores y usuarios. Con la sanción de esta norma se propone dotar de operatividad los derechos garantizados a los consumidores y usuarios y tratar de adecuar las prácticas comerciales locales a los estándares de tutela que surgen de la cláusula constitucional de protección del consumidor contenida en el art. 42 de la Constitución Nacional”, expresó la senadora, entre los fundamentos del proyecto.

Instituto de Educación Superior-Ambato

El cuerpo legislativo acompañó, dando media sanción, al proyecto de ley del senador por Ambato, Edgardo Seco, que busca crear en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia; el Instituto de Educación Superior-Ambato.

“El departamento Ambato constituye un enclave de desarrollo demográfico y de crecientes demandas de educación superior que se encuentran en situación de inequidad en relación con las oportunidades que poseen jóvenes y adultos/as de otras regiones de la misma provincia y del país. Son razones de peso que los/as jóvenes y adultos/as que cuentan con las condiciones formales para acceder a la Educación Superior no pueden hacerlo por barreras geográficas, económicas, familiares y por la percepción que la educación universitaria de nivel superior, al encontrarse tan alejada de su realidad y posibilidad, no constituye un derecho. Existe un deseo político de quienes gobiernan los municipios de ofrecer un nivel de enseñanza que responda a los intereses locales, alineado con las políticas de ampliación de la educación superior y de descentralización de los ámbitos en que se puede estudiar y hacer ciencia en el territorio que en los últimos años los organismos nacionales y jurisdiccionales vienen impulsando”, expresó el senador entre sus fundamentos.

Cooperadoras escolares

Senadores y senadoras dieron media sanción al proyecto de ley de la senadora Virginia del Arco para que todos los establecimientos educativos que integran el sistema educativo de la Provincia de Catamarca, tanto de gestión pública privada, cuando fueren subsidiados por el Estado, cuenten con una Cooperadora Escolar.

“Denomínase Cooperadora Escolar a las entidades de bien público sin fines de lucro, que cooperan con la gestión del establecimiento educativo, en procura del mejoramiento de la institución educativa en todos sus aspectos”, aclara en sus artículos iniciales el proyecto.

“Es en virtud de lo expuesto, que se pretende dar cumplimiento a lo expresado en la norma, de tal modo que permita la constitución de las mismas en todas las instituciones escolares, tanto públicas como privadas con subsidios estatales. Considero fundamental la aprobación de esta ley, advirtiendo que la participación de las familias resulta preponderante para el crecimiento de las instituciones educativas, siendo las madres y padres los principales interesados en lograr y alcanzar mejoras y avances en cada escuela”, expresó la senadora por Paclín.

Declaraciones y homenajes

Semana del docente

Con un tratamiento sobre tablas, el Senado acompañó la iniciativa del senador José Alaniz Andrada para declarar de Interés Parlamentario a la Semana del Docente, organizada por A.T.E.Ca seccional Tinogasta, que se celebrará desde el día 4 al 11 de septiembre del corriente año.

”El docente es el encargado de brindar este servicio primordial con el objeto de que la persona no quede aislada por ausencia de formación, de conocimiento, de información y de capacitación. La falta de todos ellos provoca una desigualdad cultural. Hay que homenajearlos a pesar de las dificultades y las crisis, debido a que apostaron y siguen apostando a la educación, transmitiendo todo el avance del conocimiento humano”, expresó entre los fundamentos el senador por Tinogasta.

Homenaje al ex gobernador Hugo Mott

El senador Oscar Vera pidió la palabra para realizar un homenaje al recientemente fallecido médico tinogasteño y ex gobernador Hugo Alberto Mott, a sus 95 años. Un hombre de rica y dilatada trayectoria pública, que ejerció la gobernación de Catamarca desde 1973 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Nacido y criado en Tinogasta, se recibió de médico y trabajó en su ciudad natal. Se identificó con el peronismo por el rechazo que sentía por la forma inhumana en que eran tratados los peones golondrina que viajaban desde su provincia natal y la vecina La Rioja a la zafra azucarera en Tucumán.

“La infausta noticia de su fallecimiento es la pérdida de uno de los representantes de la democracia. Desde la política, hemos perdido a un dirigente y un militante desde muy joven de nuestro partido”, expresó Vera entre sus palabras de homenaje.