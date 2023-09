Crearon el “Corredor Escénico Ruta 38” para unir Catamarca y La Rioja

Catamarca y La Rioja, las dos provincias sedes de la Fiesta Nacional del Teatro edición 2023, firmaron este miércoles, junto al Instituto Nacional del Teatro, un acta de compromiso para desarrollar el “Corredor Escénico Ruta 38” que unirá y posibilitará la circulación de obras de teatro y propuestas artísticas entre ambas provincias, retomando así -además- el nombre de la emblemática obra del dramaturgo y director catamarqueño-riojano Manuel Chiesa.

La firma de este compromiso se concretó en el Espacio 73 de la vecina provincia de La Rioja, donde se realizó por la mañana el acto de cierre de la 37º Fiesta Nacional del Teatro que, a lo largo de 7 días, convocó a más de 32 mil espectadores en ambas provincias, logrando un récord de público para el teatro.

El Corredor Escénico Ruta 38 fue presentado como “un andamio para que artistas de la escena riojana y catamarqueña, hagan circular sus puestas en escena, estéticas y poéticas. El Corredor Escénico Ruta 38 es una plataforma regional de intercambio creada por acuerdo entre el Instituto Nacional del Teatro y los gobiernos de La Rioja y Catamarca en reconocimiento por un lado, a la obra homónima del dramaturgo, poeta y director Manuel Chiesa, ganadora de la Fiesta Nacional del Teatro en el año 2000 y, por el otro, al camino que conecta y hermana ambas provincias”, señalaron durante el acto de cierre de la fiesta que, además, significó la apertura de este vía de conexión cultural con La Rioja.

Con la platea plena de integrantes de la comunidad teatral las autoridades valoraron el encuentro que se pudo generar con una gran fiesta nacional que, por primera vez, tuvo por sede a dos provincias: “Este ha sido uno de los desafíos más grandes que nos ha tocado en la gestión. En Catamarca la última vez que tuvimos la Fiesta Nacional del Teatro fue en 1997, así que después de 26 años tener la posibilidad de ser sede, y en un hecho histórico junto a La Rioja, nos deja muy felices, llenos de aprendizajes y muy emocionados por haberla hecho posible”, destacó Daiana Roldán, secretaria de Gestión Cultural de la Provincia.

Su par de La Rioja, Patricia Herrera destacó el trabajo conjunto realizado y la proyección que se abre con el corredor escénico Ruta 38: “La circulación de nuestras industrias culturales y ese crecimiento ya está en marcha. Ya lo hicieron años atrás algunos visionarios con su ‘Ruta 38’ y ahora nos toca a nosotros continuar y sostener eso”.

El ministro de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, Roberto Brunello estuvo presidiendo el acto junto a su par riojano, Gustavo Luna, y valoró el compromiso conjunto entre Catamarca, La Rioja y el INT; y el acompañamiento del público a este enorme esfuerzo para movilizar a elencos de todo el país y ponerlos a disposición de los catamarqueños y riojanos. Por su parte, Luna ratificó el “compromiso de consolidar este corredor escénico y también el corredor turístico Catamarca – La Rioja, La Rioja - Catamarca”.

En representación del Instituto Nacional del Teatro, Laura Vinaya secretaria general de la institución destacó las voluntades políticas que se unieron para hacer posible la fiesta, y celebró la presencia del público en cada función: “Esta fiesta ha tenido mucho público y eso es muy importante, porque si hubo público es porque la semilla del teatro está sembrada; y estos 25 años del INT y estos 40 años de democracia nos hacen saber que lo hemos hecho”.

Gustavo Uano, director ejecutivo del INT, propuso invertir la mirada para no solo “contemplar la belleza de la escena argentina, sino también observar cómo se amplía la platea y ver cómo gente que, de manera espontánea, se encuentra con el suceso teatral, se siente convocada por una oferta que no es frecuente y que lo recibe con los brazos abiertos” y destacó que “eso solo es posible gracias al aporte y al compromiso de un Estado sensible, presente y que invierte en políticas culturales sanadoras”.

También estuvieron presentes acompañando el acto de cierre y despedida de las Fiesta Nacional del Teatro el representante por Catamarca del INT, Manuel Ahumada Salas y su par de La Rioja Fabiola Manssor. Al valorar el encuentro, Ahumada Salas señaló: “Hemos recuperado el espíritu de la fiesta. El teatro nos interpeló, hablamos sobre memoria, sobre democracia, sobre diversidad. Lloramos, reímos, nos encontramos, nos consolidamos”, concluyó.

A lo largo de 7 días, más de 32 mil espectadores participaron de las más de 100 actividades programadas -entre funciones, charlas y talleres- en las dos sedes que tuvo la Fiesta Nacional del Teatro, por donde circularon 32 elencos de las 24 provincias argentinas, haciendo posible el acceso a una escena teatral diversa, federal y comprometida con su tiempo.