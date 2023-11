El dólar blue cerca de $ 1.000: por qué volvió a dispararse si venía en baja

El descongelamiento del tipo de cambio oficial a solo cuatro días del balotaje aceleró la recuperación del dólar blue, que este miércoles dio un salto de 75 pesos y tocó los $ 1.000.

Sobre el final de la tarde, retrocedió 30 pesos y terminó en $ 970 cuando solo quedan dos días hábiles antes de la definición de la carrera presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. Y lleva la brecha con el dólar mayorista a 175%. Había llegado a estar en 214% hace menos de un mes.

En medio de este salto, que equivale al 5% en un día, el Gobierno redobló la presión sobre la city porteña. Fuentes oficiales dejaron trascender que hoy continuaron los allanamientos en cuatro cuevas supuestamente vinculadas a la red del Croata. Se trata de Ivo Rojnica, quien está procesado por lavado de dinero.

Estos nuevos controles llevaron a que se cerraran buena parte de las cuevas del Microcentro, lo que provocó la baja que se dio en el informal sobre el cierre de la rueda.

El dólar blue viene moviéndose al ritmo de las encuestas y de la percepción del mercado acerca de lo que ocurrirá el próximo domingo. El informal tocó los $ 1.200 el viernes previo a los comicios de octubre, cuando la idea generalizada era que Milei sería el gran ganador de la votación del 22.

Como ese pronóstico falló y el triunfador fue Sergio Massa, el blue y los dólares financieros, que también habían pasado la barrera de los $ 1.000, se desinflaron y llegaron a instalarse abajo de los $ 900.

Pero los analistas del mercado venían marcando que era esperable que en los días previos al balotaje la demanda de dólares volviera a crecer.

El blue empezó a recuperarse la semana pasada, cuando las encuestas mostraban una leve ventaja de Milei. Y volvió a caer tras el debate del domingo en el que se percibió ganador a Sergio Massa. Así se mantuvo en $ 925 lunes y martes de esta semana. La interpretación del mercado es que si gana Massa la devaluación será menos brusca de que la que ocurriría si se impone Milei.

Ester miércoles, y en medio de encuestas que siguen viendo a Milei mejor posicionado, la demanda de cobertura en moneda fuerte volvió a crecer. Y lo hizo en un contexto en el que el Gobierno dio un primer paso para descongelar al dólar oficial, pero sin certezas acerca de cómo se moverá la semana próxima.

Hoy el tipo de cambio oficial subió 0,85% y llevó al dólar mayorista $ 353, después de dos meses de haber estado congelado en $ 350. La gran duda es como seguirán estas mini devaluaciones diarias conocidas como crawling peg.

El viceministro de Economía Gabriel Rubinstein había dicho que el ritmo de suba sería del 3% mensual. Pero en un solo día ya se consumió un tercio de esa suba. Ahora la expectativa del mercado es que el tipo de cambio oficial se mueva un punto porcentual por debajo de la inflación, que para este mes está estimada entre 10 y 11%. Así, el dólar mayorista llegaría a fin de noviembre entre $ 370 y $ 380.

Esta incertidumbre acerca de qué ocurrirá con la cotización le mete más presión a los dólares alternativos.

En el segmento de los dólares financieros, los movimientos fueron más cautos. El MEP aumentó 1,6%, a $ 882,3, mientras que el contado con liqui cedió 0,1%, a $ 874,6.

¿Qué pasa con la oferta de dólares?

Por ahora las subas en los dólares financieros están contenidas porque hay buena oferta de dólares, a partir del tipo de cambio diferencial que estableció Massa para todos los exportadores, al permitirles liquidar el 30% de sus divisas al valor del contado con liqui.

En los papeles, este régimen termina este viernes. Sin ese aliciente, las liquidaciones de exportaciones se volverían a frenar y sin un flujo de divisas, las reservas del Banco Central que hoy son negativas en US$ 11.000 millones se verían en una situación aún más comprometida.

En la rueda de hoy, la devaluación del tipo de cambio oficial llevó que a que se registrara un salto en la oferta de divisas. De los US$ 253 millones que se operaron el martes en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC), se pasó a US$ 406 millones este miércoles, lo que le permitió al Banco Central salir a comprar fuerte y llevarse US$ 121 millones. Así en el mes ya acumula US$ 285 millones.

"El mercado continúa recibiendo una oferta fluida por el dólar 70/30, y por ahora sigue sin sufrir presión por la demanda para cobertura, que se mantiene reducida", apuntó el economista Fernando Marull.

"El mercado continúa priceando un triunfo de Massa. La lectura del mercado contrasta con la de las encuestas, que siguen dando ganador a Milei. En un escenario tan parejo, lo más lógico es asumir 50% de chances para cada candidato", señala Marull.

Para el economista, "el valor esperado post elecciones, asumiendo 50% de chance para cada candidato, se acerca a $ 925 ($ 850 con Massa; $ 1.000 con Milei), por lo que suena prudente cubrirse de cara al ballotage. En otras palabras, un valor de CCL en $ 860 suena barato si termina ganando Milei el domingo, al menos para el corto plazo".