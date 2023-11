Las críticas de Alberto F. a Scioli: "No entiendo muy bien cómo se puede representar a mi Gobierno y al de Milei"

El presidente Alberto Fernández lanzó furtivas críticas contra el embajador en Brasil, Daniel Scioli, a raíz de las posibilidades de continuar en el cargo tras la asunción del libertario Javier Milei. Así lo confirmó la futura canciller, Diana Mondino, quien expresó que podría seguir en su cargo “en comisión” si así lo desea.

"No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Milei del mismo modo, no lo entiendo", expresó el mandatario en declaraciones radiales, y subrayó: "Que no me vengan con la historia de que eso es representar a la Argentina porque es falso, son dos Argentinas distintas. Eso es imposible".

Para Alberto Fernández, para cualquiera que haya trabajando en su gestión "debería ser objetivamente imposible trabajar con Milei porque pensamos muy distintos, quedó dicho. Quedó claro eso, Sergio [Massa] lo expuso muy bien en la campaña".

Consultado sobre si el embajador debería aceptar el ofrecimiento de Milei o declinar, aseveró: "Eso es problema de Scioli".

Las expresiones del hasta entonces mandatario hacen referencia a las posibilidades de Scioli de permanecer al frente de la embajada con sede en Brasilia. Según precisó el exgobernador, atiende pedidos de La Libertad Avanza con intenciones de "reestablecer" el vínculo con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quebrado de antemano por las críticas del libertario en campaña.

El exmotonauta es un embajador político por lo que deberá regresar el 9 de diciembre a la Argentina. De continuar, el entonces presidente Milei tendrá que tratar el pliego para que continúe con sus funciones a la Cámara de Senadores.

La "reconfiguración" del peronismo

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario planteó la necesidad de que el peronismo se "reconfigure" y defina su identidad tras la derrota de Sergio Massa ante Javier Milei.

"Creo que es necesario que exista esa reconfiguración del peronismo que debe discutir lo que es y lo que quiere ser. Ha sido varias cosas a lo largo de la historia. ¿Qué es el peronismo? Tenemos que darle la identidad que merece", expresó.

A pesar del pedido del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, de que junto a Máximo Kirchner renuncien a sus cargos como autoridades del Partido Justicialista (PJ), el jefe de Estado evitó precisar su futuro: "Lo hablaremos, siempre estoy al servicio de que todo sea mejor".

"La mayor revolución que necesita el peronismo es su democratización real para que vuelva a ser un partido nacional y no una confederación de partidos locales", sostuvo.