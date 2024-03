Preocupado por la inflación, el ministro de Economía Luis Caputo se reunió con supermercadistas y les pidió que terminen con la política de promociones (como 2x1 o descuentos del 70% u 80% en la segunda unidad) de modo que los listados de precios que releva el Indec realmente coincidan con los valores que pagan los consumidores.

El titular del Palacio de Hacienda celebró hoy en su cuenta de X (ex Twitter) que dos supermercados cambiaron la forma de hacer promociones. Mostró allí publicidades más antiguas y más recientes, en las que se ve que las cadenas ya no hacen 2x1, 3x2 o descuento del 70% en la segunda unidad, sino que aplican el descuento directamente sobre el precio por artículo de los ítems de la misma categoría.

En su presentación ante los empresarios, Caputo también aseguró que los precios quedaron desfasados en dólares porque los productores se prepararon para un escenario económico peor al que se dio, consignó TN. Por eso, el Gobierno combinó las charlas con las señales más duras y decidió facilitar la importación de productos de la canasta básica.

La medida será instrumentada por el Banco Central, que dará acceso a dólares a los importadores para que paguen las compras al exterior en 30 días en lugar de las cuatro cuotas con pago diferido que regían hasta ahora. El listado de productos que podrán entrar al país con esa facilidad abarca: banana, papa, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, champú y pañales.

Cómo mide los precios el Indec

El argumento principal del Gobierno es que las promociones distorsionan la medición del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Indec. Desde el organismo estadístico explicaron a TN que ese indicador releva precios de los productos observables y comparables a través del tiempo; que sean representativos del consumo de esa variedad; y que estén disponibles para su entrega al momento de la compra.

Los sondeos se hacen en todo tipo de comercio, no solamente en los grandes supermercados, que son los que suelen aplicar promociones agresivas. Sobre ese punto, la entidad no registra las promociones disponibles solo para determinados grupos de consumidores porque, en la práctica, no están disponibles para toda la población. En ese grupo entran las bonificaciones para clientes de un banco o billetera virtual, los descuentos a jubilados o el tratamiento especial de 2x1, 3x2 o descuentos especiales en la segunda unidad.

Por el contrario, el indicador que elabora el Indec sí tiene en cuenta los precios de los descuentos o promociones de bienes y servicios disponibles para toda la población de referencia y que estén debidamente identificados en los puntos de venta. Es decir, las ofertas específicas sobre un artículo o un conjunto de artículos de un mismo rubro (por ejemplo, carne aviar, artículos de limpieza, liquidación en ropa y calzado por fin de temporada).