El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado que España retirará “definitivamente” a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de la negativa de Javier Milei a disculparse por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. “Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Se quedará en Madrid. Argentina continuará sin embajadora”, ha asegurado este martes el titular de Exteriores en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El presidente de Argentina, lejos pedir disculpas a Pedro Sánchez, como exigió el Gobierno de España, elevó el tono este lunes, un día después de que en un acto de Vox celebrado en Madrid arremetiera contra el Gobierno liderado por el secretario general del PSOE y su esposa, a quien acusó de “corrupta” por la polémica judicial que le rodea (la Guardia Civil ha concluido en un informe que no se aprecia tráfico de influencias por parte de la mujer del presidente del Ejecutivo).

De esta manera, después de que el Gobierno de España amagara con romper las relaciones diplomáticas con Argentina si Milei no realiza una rectificación pública, el presidente argentino acusó a Sánchez de “cobarde” y “totalitario” al creerse “dueño del Estado”. Asimismo, señaló en una entrevista que el presidente del Gobierno “se esconde entre las faldas de las mujeres”.

Escala la tensión

Tras estas nuevas declaraciones, contrarias a destensar la crisis diplomática, el Gobierno ha adoptado la decisión de mantener en Madrid a la embajadora española en Argentina después de llamarla a consultas “sine die” este mismo domingo, horas después de la intervención de Milei en el acto de Vox en Madrid junto a otros líderes internacionales de extrema derecha, como Giorgia Meloni (Italia) o Marine Le Pen (Francia).

Tras esta acción, Albares reiteró ante el diplomático argentino en España la exigencia de una rectificación pública en una reunión mantenida este lunes, un encuentro que se produjo “dentro los cauces del respeto y la cortesía diplomática que tanto el Gobierno como el ministro mantienen en todo momento”, según comentaron fuentes diplomáticas a Infobae España.

Ante la negativa de Milei a pedir disculpas, “la situación no ha cambiado”, ha dicho Albares para comunicar una nueva decisión al respecto para mantener así la presión sobre el presidente de Argentina. “La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora española en Buenos Aires y la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios”. El ministro ha vuelto a exigir “disculpas públicas por lo que fue un asalto a la buena fe y a la hospitalidad por parte de las instituciones españolas, que acogimos a Javier Milei de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República Argentina, una república hermana de España”.

Puente sí pidió disculpas

“Fue permitiendo que aterrizara y despegara desde la Base de Torrejón, ofreciéndole las garantías de seguridad. Y la respuesta fue un ataque frontal a nuestras instituciones. Por tanto, Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires”, ha añadido el ministro Albares, quien ha diferenciado la actitud del ministro Óscar Puente con la del mandatario que se define como “libertario”. Y es que, el titular de Transportes español reconoció su “error” después de acusar a Milei de haber “ingerido sustancias”.

Puente hizo estas declaraciones en el marco de un acto en la Universidad de Salamanca ante una audiencia de 200 personas, y en un discurso de media hora en el que, como él mismo recordó, también dejó bien parado al presidente argentino desde el punto de vista de la comunicación política. En todo caso, el ministro señaló que, de ser consciente de la repercusión de sus palabras, no las habría pronunciado. “Es muy distinta la actitud que está demostrando Javier Milei”, ha especificado Albares.

Asimismo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha hecho una puntualización sobre las declaraciones de Milei del pasado lunes, calificadas de machistas: “En pleno siglo de XXI, la política no es una cuestión de faldas o pantalones, es una cuestión de respeto, que las mujeres tengamos voz y autonomía. No es cobardía, es igualdad y, desde luego, no es casualidad que un gobierno feminista de un país feminista reciba ataques de la internacional ultraderechista”.”Después de estas intervenciones es más necesario que nunca y vigente el feminismo en política, en las relaciones públicas e internacionales”, ha remarcado Alegría en una nueva respuesta del Gobierno español a Milei.

En respuesta a la retirada de la representante española en Argentina, el PP ha afeado que la política exterior de un país “no se puede decidir conforme a los impulsos de una sola persona”. Asimismo, ha reprochado que el Gobierno haya adoptado esta decisión al mismo tiempo que mantiene al embajador español en Rusia, Marcos Gómez Martínez, más de dos años después de la invasión de Ucrania.

“La sobreactuación electoral del Gobierno está comprometiendo la posición de nuestras empresas en el exterior y de nuestros intereses en aquel país. Los intereses diplomáticos de España están sometidos a los intereses electorales del PSOE”, han rematado fuentes populares.