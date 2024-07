Dusso participó en el Seminario Internacional sobre Ambiente, Desarrollo sostenible y Gobernanza del Litio

El vicegobernador, Rubén Dusso, participó de la apertura del Seminario Internacional sobre Ambiente, Desarrollo Sostenible y Gobernanza del Litio, que se realiza este lunes 1 y martes 2 en la provincia de Jujuy, recibido por el gobernador de la provincia anfitriona, Carlos Sadir.

La iniciativa se encuentra en línea con la decisión mundial de recorrer un camino hacia una matriz energética más sostenible, dependiendo esto en gran medida de un mayor desarrollo de las técnicas y tecnologías que permitan la captación de energías renovables, así como su almacenamiento.

Participaron también del encuentro; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el embajador de Francia, Romain Nadal; el Vice Ministro Francés de Minerales y Metales Estratégicos, Benjamin Gallezot.



Acompañaron al vicegobernador catamarqueño; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, la vicepresidenta de Camyen, Natalia Dusso; la subsecretaria de Inclusión en el Mundo Laboral, Natalia Arroyo Pacheco, y el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo.

El evento es fruto de un esfuerzo coordinado entre; el Centro de Desarrollo de Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de la Provincia de Jujuy, conocido como el Instituto del Litio; el Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia y Técnica; la Universidad Nacional de Jujuy, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, y el Instituto Real de Tecnologías de Estocolmo, Suecia; la Embajada de Francia en Argentina, y el Team Europe de la Unión Europea en Argentina, en coordinación con el gobierno jujeño, y contó con la participación en su acto inaugural de las autoridades de Gobierno, Embajadas, Universidad, Cámaras, Empresas y ONGs, así como con exposiciones por parte de diferentes actores de la minería del litio en las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Salta y Jujuy), miembros de entidades financieras (Banco de Desarrollo Interamericano, Banco Mundial), representantes de países europeos así como también miembros de las comunidades indígenas de las zonas de trabajo.

Entre los temas a abordar por el seminario, se encuentran, entre otros; Producción Minera Sustentable, Protocolo de Acercamiento Comunitario, Estudio Social en el Triángulo del Litio, Dispositivos de Consulta a las Comunidades, Potencial del Litio en Argentina y Desafíos del Mercado de Trabajo, Agricultura y Empleos Verdes; y Artesanías para el Mundo, Mujeres, Comunidades, Formación y RSE, brindado por la ministra Verónica Soria.

El vicegobernador catamarqueño expresó a su turno; “Somos provincias que tenemos la minería incorporada hace más de un siglo. Hace 27 años que estamos con producción de carbonato de litio en Catamarca, entonces hay toda una tradición minera para saber qué cosas no se hicieron como correspondía y saber cómo hacerlas ahora. La minería debe ser una cuestión de Estado, porque los gobiernos duran 4, 8 y a veces 12 años, pero la minería no es ningún proyecto que dure menos de 10 años. Entonces todos tienen que estar de acuerdo para que este proyecto no se interrumpa y se escale, que produzca más valor para la región, que se entienda y atienda a las comunidades donde se desarrollen los proyectos, que el desarrollo llegue a todos”.

“Valoramos los convenios que se están llevando adelante con Francia con los equipos que se tienen allá para capacitar a nuestra gente, para que el valor agregado que más se pueda se dé en la región, por eso también es uno de los preceptos de la mesa del litio, que se desarrolle en las provincias donde se traigan los materiales críticos y estratégicos,tanto el litio, como el cobre, como el cobalto, como los distintos minerales que tenemos en la región, las piedras raras, que se investigue por más y mejor minería, por más y mejor calidad de nuestra gente, por más y mejor energía limpia, porque también tenemos un gran potencial de energía geotérmica en toda la región, y por todos los beneficios, por todo lo que se está poniendo para que tenga el mejor éxito y que la agenda sea totalmente desarrollada en beneficio de nuestras provincias y de nuestros pueblos. Gracias”, expresó Dusso.