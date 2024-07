La ex presidenta Cristina Kirchner manifestó hoy su solidaridad con el ex mandatario estadounidense Donald Trump, tras el atentado que sufrió durante un acto de campaña en Pensilvania.

"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania", expresó CFK en redes sociales.

En este sentido, la ex jefa de Estado agregó: "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".

La reacción de Cristina Kirchner se produjo luego de que Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, resultó con una herida leve en medio de un tiroteo que se produjo esta tarde mientras daba un discurso de campaña.

Cuando hablaba ante sus seguidores, en la ciudad de Butler, se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro.