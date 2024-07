Se lanzó oficialmente el nuevo One Shot Plus con más días, tarjetas y topes de reintegro

El gobernador Raúl Jalil y la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, acompañados de autoridades del Banco Nación y la Unión Comercial, confirmaron hoy la modalidad de implementación de la acción especial One Shot Plus, que se implementará por primera vez el próximo 29 de julio y durará una semana.

Entre las nuevas condiciones del programa se confirmó que la promoción no aplicará en operaciones con tarjetas físicas, ni con tarjeta Maestro, en cualquiera de sus versiones. En ese sentido, el beneficio del 50% en un solo pago se realizará exclusivamente a partir de ahora escaneando el código QR para acceder a la aplicación del Banco Nación o la aplicación Modo eligiendo las tarjetas de débito o crédito del Banco Nación.

“El BNA tiene más de 301 mil cuentas activas en una provincia de 439 mil habitantes. Esto quiere decir que estamos incorporando prácticamente a toda la familia a Días de Ensueño. No solo se benefician los empleados públicos que tienen una cuenta del Banco Nación sino también el sector privado, ese es el verdadero impacto de este mecanismo”, sintetizó el gobernador.

Por su parte, presidente de la Cámara de Supermercados de Catamarca, José Martínez, consideró que “los comercios de Catamarca se sostienen básicamente por estas dos acciones principales que articula el gobierno de la provincia con su agente financiero y el Sector Comercial: Días de Ensueño y One Shot”.

En el mismo sentido, el gerente zonal del Banco, Sebastián Riveros, puso de relieve que “este tipo de acciones resultaron muy exitosas en las tres provincias que el banco actúa como agente financiero, una de ellas Catamarca, que fue la primera en hacerlo”

La nueva modalidad

“El One Shot Plus va a durar una semana en vez de tres días (era como hasta ahora). Eso significa que va a estar vigente desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto inclusive, o sea toda la semana de One Shot 50% de descuento en Alimentos”, explicó la ministra Alejandra Nazareno.

En cuanto a la actualización del monto, se fijó el nuevo tope de reintegro en $80.000 por persona, lo que equivale a decir que durante la semana de la promoción podrán hacerse compras por $160.000 por cada cliente o CUIT. La novedad es que el monto no se descontará del resumen de cuenta, sino que se acreditará en la cuenta del cliente 24 horas después de la compra.

“La modalidad de compra será a través de QR al que pueden entrar por la aplicación del Banco Nación o por la aplicación de Modo eligiendo las tarjetas del Banco Nación. Es importante recalcar que las personas van a tener $160.000 para gastar y les van a devolver $80.000 y ya no van a tener que hacer en un solo pago como era antes, sino que van a tener disponibilidad de varias operaciones hasta completar el monto de $160.000. Es decir que durante toda la semana pueden usar la tarjeta de débito o la de crédito y se puede ir por varios comercios adheridos, por ejemplo, a una carnicería, a un súper y a una verdulería”, ejemplificó.

Con relación a las tarjetas adherentes que tienen los titulares de tarjetas, Nazareno remarcó el efecto multiplicador del Programa al detallar que “si yo tengo a mi hijo que tiene una extensión de mi tarjeta de crédito, y si éste tiene su tarjeta de débito asociada a una cuenta, él también puede acceder. O sea que van a tener $80.000 de reintegro para cada uno”.

El componente inclusivo del programa se da también porque, “al adherir las tarjetas de débito a la promoción, 120.000 catamarqueños más van a poder disfrutar de este beneficio que antes no podían gozar”, agregó.

Mil seiscientos millones en “Poncho de Ensueño”

Por último, la ministra Nazareno confirmó los datos proporcionados por el Banco Nación en cuanto a las ventas en la edición de la Fiesta Nacional del Poncho, que finalizó ayer. “El total de ventas con tarjetas de crédito y débito fue de $1.600 millones, con lo cual estimamos que el 80% de ese monto se hizo con la promoción Poncho de Ensueño del Banco Nación”, reveló la ministra.

Nazareno agradeció el acompañamiento que hace el agente financiero del banco y también el Sector Comercial catamarqueño. “Vemos que fue un éxito total la promoción. Mucha gente pudo tener acceso a las entradas, a la gastronomía, a los productos que vendieron los feriantes con descuentos importantes y con financiación”, subrayó.