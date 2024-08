Calendario de cuartos de final de la Copa Sudamericana: días y horarios confirmados

La Copa Sudamericana 2024 tiene confirmado el cuadro de cuartos de final, y por eso este lunes Conmebol anunció el calendario de partidos, con días y horarios.

Tras las eliminaciones de Boca, Rosario Central y Belgrano, los argentinos que siguen en carrera con Racing y Lanús.

Cómo quedaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Fortaleza vs Corinthians

Athletico Paranaense vs Racing

Libertad vs Cruzeiro

Lanús vs Independiente Medellín

Días y horarios de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Las series iniciarán en la semana del 17 de septiembre, y se definirán en la semana del 24 de septiembre, cuando se conocerán a los semifinalistas.

Ida

Fortaleza vs. Corinthians | martes 17 de septiembre | 21.30 | Arena Castelão, Fortaleza

Lanús vs. DIM | miércoles 18 de septiembre | 19.30 | Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez

Libertad vs. Cruzeiro | jueves 19 de septiembre | 21.30 | Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Athletico Paranaense vs. Racing | jueves 19 de septiembre | 21.30 | Arena da baixada, Curitiba

Vuelta

Corinthians vs. Fortaleza | martes 24 de septiembre | 21.30 | NEO Química Arena, San Pablo

DIM vs. Lanús | miércoles 25 de septiembre| 21.30 | Estadio Atanasio Girardot, Medellín

Cruzeiro vs. Libertad | jueves 26 de septiembre | 21.30 | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Racing vs. Athletico Paranaense | jueves 26 de septiembre | 21.30 | Estadio Presidente Perón, Avellaneda

Cómo ver en vivo la Copa Sudamericana

Los partidos de la Copa Sudamericana serán transmitidos por ESPN y DSports, según cada compromiso. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y la plataforma Disney+.