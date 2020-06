Duhalde está "re caliente" por la intervención de Vicentin

El ex presidente Eduardo Duhalde está "re caliente" por la decisión del actual mandatario, Alberto Fernández, de intervenir el Grupo Vicentin y enviar un proyecto de ley para expropiar la firma, contó la ex primera dama Hilda "Chiche" Duhalde.

"¡¿Cómo no va a estar re caliente sobre la expropiación de la cerealera anunciada por el Gobierno?!", lanzó la ex senadora nacional al comentar como recibió la noticia el ex jefe de Estado.

En diálogo con Radio Rivadavia, la referente peronista consideró que la reacción de Duhalde "es lo menos que se puede hacer", ya que remarcó que la Argentina se encuentra en un momento en el que "hay que rodear de prestigio a todos los empresarios para que tengan ganas de invertir en el país".

"¿Quién va a querer invertir en esta situación? No estoy de acuerdo con la expropiación" de la empresa radicada en Santa Fe, manifestó la ex legisladora, quien consideró que Alberto Fernández tendría que buscar "otra resolución más sensata" para el salvataje del Grupo Vicentin.