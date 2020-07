Transporte abonará los sueldos a choferes

El ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, confirmó que en el mes de agosto próximo la Dirección de Transporte, que está bajo su órbita, abonará los sueldos a los choferes del transporte público de la provincia.

Al ser consultado sobre el acuerdo, Nierderle expresó que “la provincia a través de nuestro ministerio está abonando en tiempo y forma a las empresas de transporte todo lo relacionado con los subsidios, tanto provinciales como nacionales, y no es posible que los usuarios tengan que sufrir paros por falta de pago. Es por ello que el mes de agosto próximo será el ministerio quien abone los sueldos”, explicó.

Cabe destacar que, la medida fue tomada luego de que el ministro mantuviera una reunión en su despacho con el delegado de UTA, Juan Vergara y el diputado, Juan Carlos Rojas.

Justamente, Rojas, es el autor del proyecto que actualmente se encuentra en la Comisión de Obras Públicas, donde establece que el Estado antes de girar los subsidios a las empresas se haga cargo de los sueldos de los empleados y de las obligaciones. El legislador manifestó: “Pretendemos que los recursos que está brindando tanto la Nación como la Provincia primero vayan a los bolsillos de los trabajadores con las obligaciones que tienen las empresas, y lo que quede que el empresario haga lo que quiera con esa plata”.

Luego, sostuvo que “estos subsidios nos lleva a considerar que deben ser, de alguna manera, uno de los rubros mejor asistido por el Estado. No se entienden como pueden hacer paros”. Y siguió: “Independientemente que a veces el subsidio puede sufrir alguna demora o que a veces no alcance para cubrir todos los gastos, bajo ningún punto de vista puedo aceptar que se ponga a los trabajadores del sector el transporte como rehenes. Se les incumple en los haberes que tienen que cobrar en forma normal siempre con el argumento de que no hay recursos, pero si hay un Estado que asiste económicamente a las empresas no se comprende que los trabajadores de este sector están padeciendo todos los meses, llegando a los extremos de hacer paro para poder cobrar”, cerró.

Por su parte, el representante de UTA, Juan Vergara, señaló que "el ministro nos manifestó su voluntad de agilizar todos los trámites para que salga lo más pronto el pago de los subsidios y quedaría que los empresarios giren el dinero que reciben por parte del Estado para que los trabajadores puedan cobrar en tiempo y forma”. A su vez, remarcó que “ese es el reclamo que nosotros desde la UTA venimos realizando en forma constante y todos los meses, ya que los empresarios reciben el dinero y no es girado en forma inmediata hacia los trabajadores”.

Sobre la propuesta del ministerio para hacerse cargo de los sueldos el mes próximo, expresó: “Nosotros junto al diputado Juan Carlos Rojas presentamos un proyecto para que lo expresado por Niederle sea así. Que los subsidios pasen al bolsillo de los trabajadores. Es una muy buena propuesta y ojalá se pueda hacer realidad, ya que llevará tranquilidad a todos los trabajadores y evitará que todos los meses pensemos en hacer paros”, finalizó.