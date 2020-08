Consumidores en pandemia: cuáles son las quejas más frecuentes

La baja de un servicio, unos anteojos torcidos comprados por Instagram, prepagas que no ofrecen consultas por videollamada y no habilitan turnos presenciales, compras online en las que envían productos vencidos, cuotas de gimnasios cerrados que se debitan puntualmente. Lejos de disminuir, el aislamiento cambió los motivos de queja de los consumidores argentinos .

Pero también se dio un incremento de los reclamos. Según los datos de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, los reclamos recibidos en el primer semestre de 2020 ya igualan a todos los de 2019: más de 90.000. Las principales quejas fueron en los rubros comunicaciones, servicios financieros y electrodomésticos.

Sólo en el periodo del Aislamiento y de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el organismo recibió más de 70.000 reclamos realizados de manera virtual de todo el país. En junio las denuncias se incrementaron 359% -29.000 reclamos- respecto al mismo mes del año pasado.

En cuanto al desglose de reclamos, en el área cuentan que estuvieron encabezados por el incumplimiento -total, parcial o defectuoso- del servicio y facturación excesiva, principalmente en paquetes de televisión e internet, que se hicieron imprescindibles por el aislamiento y el trabajo remoto.

“También hay quejas por las tarjetas de crédito, por cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio, falta de procesamiento de baja, incumplimiento de promociones y/o falta de información. En cuanto a la venta de electrodomésticos, el incumplimiento fue en las entregas a domicilio”, explicaron desde la Dirección de Defensa de las y los Consumidores.

Respecto al seguimiento de estas quejas, del total de los 91.635 reclamos que el organismo recibió entre enero y junio, más del 50% -50.755- fueron derivados a sus respectivas jurisdicciones, tal como indica el procedimiento de la gestión de reclamos.

Los 40.880 restantes, el 80% (32.363) fue distribuido al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y los demás (8.518) al Sistema Nacional de Arbitraje de consumo.

“Desde el inicio de la gestión tuvimos una hiperactividad en la defensa de los derechos de las y los consumidores, a través de una actitud muy proactiva, no sólo tomando las quejas de los consumidores y ver dónde se deriva, sino que empezamos a implementar muchas intervenciones de oficio -imputaciones y denuncias- y brindar herramientas para facilitar la gestión de reclamos”, aseguró a Télam la secretaria de Comercio Interior de la Nación, Paula Español.

Además, señaló que “estas acciones fueron fortalecidas en el escenario de pandemia debido a que la vulnerabilidad natural de la posición del consumidor se ve más expuesta por las restricciones que impone la emergencia sanitaria”.

Durante el aislamiento los reclamos se hacen de modo virtual. Las y los consumidores pueden realizar consultas en [email protected], o en Twitter @DNDConsumidor. También pueden ingresar sus reclamos por incumplimientos en la web.

Para atender estas necesidades, la Subsecretaría busca fortalecer el Consejo Federal de Consumo (COFEDEC), que componen la Nación y las provincias.

También estrechó lazos con organizaciones no gubernamentales y lanzó el Sistema de Conciliación por Medios Electrónicos (SICOME), que establece conciliaciones por medios virtuales para los reclamos ingresados al COPREC.

Por quejas reiteradas la Secretaría de Comercio Interior imputó por incumplimiento de plazos de entrega u ofertas engañosas en el marco del Hot Sale a Musimundo, Falabella, Garbarino, Fravega, Cetrogar, Red Megatone, Netshoes, Dexter, Cencosud, Sodimac, Vea, Disco, Coto, Walmart, Jumbo, Personal, Movistar, Suavestar, Sommier Center, Despegar, Al Mundo, Philco, El mundo del juguete y Mercado Libre.

La voz de los consumidores

Desde las organizaciones destinadas a defender los derechos de los consumidores también entienden que las restricciones de circulación sumaron preocupaciones a los consumidores y usuarios. “Los problemas son diferentes y provienen de la masividad de prácticas como las compras online. En ese sentido la queja más frecuente es el incumplimiento de los plazos de entrega o que el producto no es lo solicitado”, analiza Osvaldo Riopedre, de Adecua.

Riopedre señala que existe una gran falta de educación del consumidor. “No saben, por ejemplo que si compro algo on line tengo 10 días después de recibirlo para devolverlo”. El abogado enumera otros problemas relacionados con las transacciones virtuales: “A veces no existe stock y no hay un canal real de intercambio con el vendedor, que no responde o tarda en hacerlo. A veces incluso Mercado Libre no responde y tiene responsabilidad porque es el intermediario”. Para el especialista no es suficiente con que se devuelva el dinero al comprador porque la devolución se demora y el monto pagado pierde valor.

“En el Hot Sale compré una cocina y cuando la trajeron uno de los quemadores no funcionaba. Me costó horrores que me la cambiasen. Querían que esperase el service pero no estaba atendiendo por el aislamiento así que corría el riesgo que se me venciese la garantía”, cuenta María Loiácono.

“En estos últimos meses compré todo en línea. Unas riñoneras que compré en marzo me llegaron la semana pasada y en todo este tiempo el vendedor no me contestó un solo mensaje. Pagué una lámpara y no tenían stock y al día siguiente estaba más cara y algunos productos no llegaron a mi casa sino a una sucursal del Correo Argentino, que ni siquiera es la más cercana a mi casa”, enumera Mercedes Robles, vecina de Balvanera.

Entre las quejas registradas en Adecua por consultas de los usuarios, también se repite el incumplimiento de la garantía o los problemas del traslado del producto hasta el service por las restricciones en la circulación. Cuentan que al comienzo de la pandemia la inquietud estaba en el pago de las cuotas de gimnasios, colegios y viajes de egresados, servicios que no se prestaban o se prestaban en otras condiciones. “En los contratos no estaba previsto una pandemia y tampoco hay disposiciones del Estado con lo cual queda librado a la buena voluntad de las partes”, resumen en Adecua y recomiendan negociar en forma individual o recurrir a algunos de las dependencias estatales de Defensa del consumidor.

Por su parte, Héctor Polino, fundador de la ONG Consumidores Libres coincide en los problemas relacionados con que las compras on line. “Hay demoras y no cumplen los plazos , o se cambian las condiciones de venta porque ofrecen cuotas fijas y se facturan con intereses”.

Sin embargo, Polino señala que estas cuestiones preocupan a los más jóvenes que son quienes tienen las herramientas para iniciar reclamos on line, pero que hay otro universo de temas que aquejan a los adultos mayores, que son los más vulnerables ya que a veces no saben realizar denuncias virtuales. “Los más grandes a veces compran a precios exorbitantes porque en este contexto no pueden caminar para buscar ofertas, con el riesgo de contagiarse de coronavirus. Pagan la medicina prepaga y no saben cómo gestionar las videoconsultas o las recetas on line, con lo cual terminan comprando sus medicamentos en las farmacias sin descuento”, enumera el especialista.