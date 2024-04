Indignante: un jubilado necesita 2 años y medio de haberes para juntar lo que gana un senador por mes

La indignación popular al conocerse el aumento en la dieta de los senadores se multiplica al comparar sus números con los sectores más vulnerables. Esto queda en evidencia tan solo con observar lo que gana jubilado, quien necesita dos años y medio de haberes para cobrar lo mismo que recibe un legislador de la Cámara Alta en un mes.

Sí, con los haberes mínimos, un jubilado recibe casi 30 veces menos de lo que pasará a ganar un senador y aún así hay varios de los que alzaron la mano que no se arrepienten.

Vale recordar que en una fugaz votación, tomaron la decisión de aumentarse los salarios en un 170%, el cual pasó de ser de 1,9 millones a más de 7 millones de pesos bruto. Abajo, muy por debajo, los jubilados que perciben la mínima apenas cobran $ 241.000.

El dirigente más apuntado por avalar la suba de la dieta fue Martín Lousteau (UCR), quien quedó en el ojo de la tormenta ya que al momento en que los legisladores debían votar para llegar al acuerdo, el referente radical lo hizo lenta y disimuladamente, apenas mostrando su palma de la mano izquierda.

El propio Lousteau defendió ayer el incremento en las dietas del Senado y aseguró que el aumento “estaba acordado” con todos los bloques de la Cámara Alta.

“El proyecto lo firmaron y lo trabajaron todos los bloques. Un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente. Cobraba la tercera parte que (Manuel) Adorni y menos que los directores nacionales”, dijo el titular de la UCR en declaraciones radiales.

En esa línea, manifestó: “A mi no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. Que todos estos tuiteros que están nombrados formalmente ganen más que un senador. No me parece correcto que el sueldo de un legislador sea igual al inicial de un cajero de un banco".

Luis Juez, durísimo con Lousteau

Luis Juez, titular del bloque del PRO en el Senado, calificó como un "bochorno" lo sucedido con el aumento salarial que se otorgaron los integrantes del cuerpo, y confió que nunca fue "informado" de lo que se iba a votar. "Soy presidente de bloque y no fui informado...", insistió el legislador cordobés, y añadió que "sigue caliente porque las generalizaciones ofenden".

En declaraciones radiales, arremetió contra su par Martín Lousteau y le pidió que si quiere ganar más “que se haga tuitero de Milei”.

“Que nosotros tuvimos algo que ver es una apreciación mentirosa, falaz. Yo nunca levanté la mano, pero pareciera que el que no la levanta también es cómplice. No me van a poner en ese pelotón”, aseguró.

En ese sentido, el legislador cruzó con dureza a Lousteau tras decir que Manuel Adorni “ganaba tres veces más que un senador”: “Que Lousteau se haga tuitero de Milei o que sea Vocero del Presidente. Yo no me meto con el bolsillo de nadie. Fue todo muy oscuro”.