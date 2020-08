Fernández recibirá este lunes al mediodía a la madre de Facundo Astudillo

El Presidente recibirá mañana en la Residencia de Olivos a la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el pasado 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro entre el jefe de Estado y Cristina Castro está previsto a las 12.00 en la Quinta Presidencial.

El encuentro se producirá el día anterior a que se inicie la autopsia al cuerpo hallado en la localidad de Villarino, cercana a Bahía Blanca, para tratar de establecer la identidad del mismo.

En declaraciones periodísticas, la mamá de Facundo afirmó que habló "muchas veces" con el Presidente, y destacó que en esta oportunidad va a "pedirle justicia".

"Le voy a decir muchas cosas, me gusta mirar a las personas a los ojos, por teléfono no me dice nada, así se quién está mintiendo y quién no", resaltó.

En ese marco, anticipó: "Voy a pedirle justicia, esto tiene que cambiar. Escucho todos los días casos: ingresan a la comisaria y aparecen ahorcados, suicidados. Son suicidados por la Bonaerense y quieren hacer eso con Facu".

"Mi hijo hoy cumpliría 23 años. Estuve tres meses para sacarlo de neonatología, para mí era mi milagro. Pero me lo robaron, personas con uniforme azul que se creen dueños del mundo. A mi hijo lo mató la Policía Bonaerense. Yo sé lo que pasó", apuntó.

Al referirse a las fuerzas de seguridad, Cristina Castro recordó "sus burlas, todo lo que hicieron para tapar todo", y destacó: "Están demostrando que cada vez más gente poderosa los está encubriendo, el intendente, sus compañeros".

"En la Argentina no nos vamos a olvidar nunca más de lo que pasó en cuarentena", sentenció. La reunión entre Alberto Fernández y Cristina Castro había sido anticipada días atrás por el abogado de la madre de Facundo, Leandro Aparicio.

Hasta el momento, el Presidente mantuvo algunas conversaciones telefónicas con la madre del joven desaparecido, por lo que mañana será la primera vez que ambos se encontrarán de manera presencial.