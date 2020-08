"El Presidente fue muy amable y sincero", dijo la madre de Facundo

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Residencia de Olivos a la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el pasado 30 de abril cuando viajaba desde la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca, y se comprometió "en la búsqueda de la verdad" en el caso.

"El presidente se ha comprometido en la búsqueda de la verdad y ha puesto a disposición las garantías para que la investigación se de con transparencia y celeridad. Estamos conformes con el acompañamiento del presidente", resaltó Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo.

Durante una conferencia de prensa, Cristina Castro afirmó que el jefe de Estado fue "muy amable" y "muy sincero" con ella durante la reunión que mantuvieron a solas desde las 12:30 en el despacho del Presidente en la Quinta Presidencial.

"Me ha dejado conforme, tranquila. El señor presidente ha sido muy amable conmigo y muy sincero. Hay muchas cosas que no les puedo contar de lo que he hablado con él. Lo he visto a los ojos y ha sido sincero, es todo lo que les puedo contar", resaltó.

En ese marco, advirtió: "Miré al Presidente a la cara y lo he visto sincero, pero eso no quiere decir que yo no vaya a seguir detrás de todo esto y luchando hasta que se sepa la verdad".

Respecto de su relación con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que la llamó telefónicamente "varias veces", aunque le "gustaría hablar con él personalmente" porque no cree en las personas si no las mira "a la cara".

"Su ministro (de Seguridad, Sergio Berni) está tratando de ensuciarlo a él poniendo cosas en su boca que nunca dijo. Kicillof debería abrir los ojos", manifestó.

La madre de Facundo Astudillo Castro enfatizó: "El señor Berni se ha encarnizado con nosotros. No le tengo miedo, pero en vez de hacer show, debería sentarse 5 minutos y ponerse a trabajar. Así como me ha tratado a mi, el señor Berni ha tratado a cientos de padres de chicos que ingresaron a comisarías".

Al referirse al accionar policial, Cristina Castro apuntó: "La policía de la Provincia de Buenos Aires, a la hora de investigar, ha sido desastrosa".

"Son días difíciles, pero no nos podemos dar el gusto de quebrarnos. Yo sí le voy a hacer frente al señor Berni. Esto no tiene que pasar nunca más, no tendría ni siquiera que haber pasado. No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir para adelante", sentenció.

Por su parte, Peretto afirmó que "hubo una suma de irregularidades en cuanto a lo que la policía dijo que fue, pero no fue así", y aclaró que "no hay ningún elemento para ubicar la hipótesis de que Facundo haya tenido un accidente".

"Hay elementos objetivos como los teléfonos y las contradicciones enormes de los policías para hablar de desaparición forzada", explicó.

Consultado sobre cuándo estarían los resultados sobre la autopsia al cuerpo hallado en la localidad de Villarino, cercana a Bahía Blanca, respondió: "Mañana se extraerá material genético del cuerpo. El análisis de ADN se realizará en un laboratorio en la ciudad de Córdoba. Recién el 5 de septiembre se tendrían confirmaciones sobre la identidad del cuerpo".

Los restos hallados son un esqueleto con los brazos seccionados que fueron encontrados por pescadores el 15 de agosto en una zona de ría pantanosa y cangrejales.

Al día siguiente, fue hallada una zapatilla que habría pertenecido al muchacho, mientras que en rastrillajes posteriores encontraron otro hueso a varios metros del cuerpo, además de restos de ropa.

La madre del joven y sus abogados sostienen que fue víctima de una "desaparición forzada" y responsabilizan a efectivos de la Policía Bonaerense de haberlo asesinado en el marco de apremios ilegales.

No obstante, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, aseguró que por el momento no encuentra evidencias que sustenten una posible responsabilidad policial.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, acusó a los abogados de la familia Astudillo Castro de montar "un gran show" y desestimó la teoría de la "desaparición forzada" del joven.

En declaraciones realizadas este domingo al canal TN, dijo que esa hipótesis es sostenida por la querella "a pesar de que los elementos que tiene la Justicia y los testigos van en sentido contrario".

Berni se pronunció de ese modo diez días después que la Justicia desestimara un pedido de la querella para que sean detenidos varios policías y el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua.