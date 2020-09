La viuda del policía asesinado, devastada: "MI hijo vio la muerte de su padre en la tele"

Tras el asesinato del policía Juan Pablo Roldán a manos de Rodrigo Facundo Roza en una esquina de Palermo, este martes la esposa y ahora viuda del Inspector de la Policía Federal habló con los medios por primera vez y, como era de esperarse, se mostró altamente conmovida por el crimen de su esposo.

Carolina contó que a pesar de su inmenso dolor, lo más difícil era contarle lo sucedido a su pequeño hijo de 4 años, pero la criatura ya estaba enterado porque el caso se tornó casi una cadena nacional en todos los canales de televisión.

"Al principio no sabía cómo decirle, se tapaba los oídos y le dije que su papá no estaba más, y ahí me dijo que su papá estaba muerto, que lo había visto por la tele y siempre estaba pendiente cuando se iba a trabajar porque lo veía en los controles que se hacían en la calle", contó la mujer en diálogo con Crónica HD.

Consultada sobre cómo se enteró de la noticia, Carolina explicó: "Me llamó ayer a la tarde el hermano de Juan Pablo, y me dijo lo que había pasada pero no le creí porque había hablado con él hace una hora, y estaba todo bien. Como estaba en la montada, pensé que se había caído del caballo".

"Vi el video y es horrible porque él sigue en pie, priorizo la atención para el otro que estaba caído, que para él que estaba muriendo y luchó hasta el final. Siempre dijo que el ser policía lo llevaba en la sangre, le encantaba trabajar de eso porque su padre es un policía retirado", explicó apesadumbrada la esposa del Inspector asesinado.

Carolina confesó que su esposo era el sostén económico de la familia y que ahora tendrá que ver como hace para salir adelante junto a su hijo. "Va a ser muy difícil porque era el sostén de la familia, porque yo me dediqué al hogar y a mi hijo. El se hacía cargo de todo con adicionales. Hace tiempo mi hijo me dijo que quiere ser policía y yo no quiero que ande con pistola, no quiero eso para él", finalizó apesadumbrada la viuda de Roldán.