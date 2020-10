Buenos Aires: desalojaron la toma de Guernica

El fiscal encargado de la toma de Guernica, Juan Cruz Condomí Alcorta, aseguró que esta mañana "se cumplió con la orden judicial y nada más" y aclaró que "se utilizó el mínimo de fuerza".

"Se cumplió con la orden judicial y nada más que eso. Hay 39 detenidos y heridos policiales más que nada. No se tiró un solo gas lacrimógeno porque a los policías los deja ciegos", indicó el fiscal en declaraciones radiales.

También subrayó que "se utilizó el mínimo de la fuerza" y "solo se tiraron balas de goma cuando le arrojaron a la policía balines".

"No hubo represión. Me tomé una selfie con mis colegas para demostrar que estaba todo bajo control. No veo cuál es la falta de respeto", concluyó.

Alrededor de cuatro mil policías participaron del operativo que tuvo al ministro de Seguridad del gobernador Kicillof al frente, Sergio Berni.