Fernández comprometió su apoyo a los comedores de Barrientos

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en Casa de Gobierno a la referente social Margarita Barrientos y se comprometió a apoyar el trabajo que la dirigente social realiza a través de sus comedores comunitarios.

El Presidente también se comprometió asistir a la inaguración de un comedor en Añatuya en Santiago del Estero, la semana próxima.

Durante el encuentro no se habló de política, relataron fuentes que participaron de la reunión.

Barrientos explicó al Jefe de Estado su trabajo quien se comprometió "a seguir apoyándola".

El Presidente le manifestó su agradecimiento por el esfuerzo que hace para contener a tanta gente. Consideró el trabajo de Barrientos como "genuino y es honesto y lo vamos a seguir apoyando".

En la reunión no se habló de política ni del vínculo que en el pasado la referente tuvo con el ex presidente Mauricio Macri. De hecho según fuentes que participaron del encuentro el Presidente le aclaró que no le importaba la decisión de su voto sino que consideraba relevante el trabajo que Barrientos encara día a día en sus comedores.

Del encuentro participó el legislador porteño Leandro Santoro.