Corpacci: “Todas las semanas llegan nuevos lotes de vacunas al país”

Tras la reunión en la Cámara baja del Congreso de la Nación de la que participaron los representantes de los productores de vacunas contra el COVID-19, la diputada nacional Lucía Corpacci realizó un balance del encuentro, destacó los resultados de la campaña de vacunación en el país y pidió que se trabaje con responsabilidad para llevarle tranquilidad a la gente.

La ex Gobernadora valoró la cita luego de que desde algunos sectores sembraran dudas de por qué Argentina no llegó a un acuerdo con Pfizer. “Eso genera, en un momento tan complicado para todos, mucha angustia y mucha incertidumbre. Por ello la reunión fue muy importante, muy interesante, por las cosas que se aclararon”, remarcó.

En ese orden, el representante de la mencionada empresa aclaró que el motivo por el cual Argentina no acordó aún la compra de su vacuna se debe a que la ley sancionada por el Congreso en octubre pasado no es compatible con las condiciones exigidas por el laboratorio.

A su vez, Corpacci indicó que ningún Estado compra todas las vacunas que hay en el mercado, sino que “cada Gobierno acuerda con un laboratorio y no con otro, decide cuál es la vacuna que comprará en el marco de la negociación. Por ejemplo, el representante de Pfizer dijo que Brasil no compraba la Sputnik. Ahora la está comprando. Nosotros no compramos Pfizer en su momento, pero seguimos negociando y tal vez en algún momento la compremos”.

“Argentina compró lo mejor que se podía comprar en ese momento. Hoy (desde la oposición) hacen todo un ruido con que si hubiéramos comprado Pfizer hoy tendríamos más dosis, pero no sabemos. Porque eso es como hacer un diagnóstico con la radiografía en mano o con el diario del lunes. Este laboratorio cumplió extraordinariamente en algunos países, como Estados Unidos, con un 98 por ciento de cumplimiento. Pero hubo otros donde no cumplieron porque la demanda de vacunas fue enorme en el mundo, y así pasó con todos los laboratorios”, analizó.

No obstante, Lucía hizo hincapié en que “lo importante es que están llegando vacunas al país” y pidió al arco opositor “no sembrar más incertidumbre, trabajemos con responsabilidad para llevarle tranquilidad a la gente”, al tiempo que afirmó que “en Argentina, con alegría, podemos decir que ya tenemos más de 15 millones de dosis de vacunas, más de 12 millones de personas vacunadas con por lo menos una dosis. Tenemos mucha población vacunada. Todas las semanas llegan nuevos lotes de vacunas al país. Pronto podremos tener un altísimo porcentaje de la población vacunada”.

Asimismo, la ex mandataria puso en valor que Argentina empezará a fabricar la vacuna Sputnik V en el país y que “eso nos tiene que poner orgullosos”.

“Las políticas de gobierno son las que definen la calidad de vida”

La ex Gobernadora abordó también el proceso electoral que se aproxima en el país y en la provincia. Al respecto, sostuvo que “es muy importante que tomemos conciencia y que recordemos, porque la pandemia a veces nos hace olvidar, qué es lo que pasó en nuestro país entre 2015 y 2019. Escuchaba a alguien referirse a aumentos de los servicios, y es cierto que en medio de la pandemia y la necesidad el aumento de las tarifas impacta mal. Pero también es cierto que el año pasado ese precio estuvo congelado”, al tiempo que recordó que “en 2019 tuvimos un incremento en la energía eléctrica de alrededor del 1.800 por ciento y del gas de tres mil por ciento”.

“Ayer tuvimos una reunión de Energía y Presupuesto y una diputada de la oposición se preguntaba hasta cuándo íbamos a subsidiar, porque así las empresas se iban a fundir. Esa es su mirada. La pandemia golpeó al mundo, los países más desarrollados fueron afectados. Incluso el grupo de los siete decidió presentar en conjunto una propuesta de un impuesto similar al de las grandes fortunas que se aprobó en Argentina”, apuntó, y pronosticó que la que se avecina “será una campaña electoral muy especial, que no será larga, donde la gente tiene grandes preocupaciones, pero la población tiene que saber que las políticas de gobierno son las que definen la calidad de vida de cada uno. Ahí hay que estar atento”.

“Lo último que quiero decir, a propios y extraños, es que trabajemos con responsabilidad. No se puede hacer política solamente agrediendo, denostando, con denuncias falsas permanentemente al otro. Seamos superadores, trabajemos sobre propuestas, demostremos a la gente que los políticos queremos que vivan mejor. Con eso le haríamos un gran bien a la sociedad”, concluyó Lucía Corpacci.