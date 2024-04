El Senado de la Nación aprobó a mano alzada, sin debate, un proyecto de resolución por el cual se aumentarán las dietas a partir de mayo. Fue después de haber dado luz verde a los pliegos de los embajadores propuesto por el presidente Javier Milei, en enero pasado.

De esta manera, y según pudo saber Noticias Argentinas, el sueldo en mano de los senadores nacionales pasaría de 1,7 a 4 millones de pesos. La iniciativa fue propuesta sobre tablas por el senador salteño Juan Carlos Romero, en concordancia con otros bloques.

Según explicaron algunos representantes provinciales, el ascenso del vocero presidencial, Manuel Adorni, como Secretario de Estado y su incipiente aumento en su sueldo, motorizó la movida en el recinto senatorial.

Ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria la oposición intentó incluirlo de manera oficial, pero sin éxito. Los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, según el fueguino Ezequiel Atauche, que también participó del encuentro del miércoles al mediodía.

La acción se da a poco más un mes y una semana de que Villarruel diera marcha con los aumentos convalidados por paritaria, en diciembre pasado, y que había provocado chispazos entre la oficina presidencial y la vice.

En ese momento, Villarruel no estaba convencida de la decisión. De hecho, fuentes cercanas a la abogada dejaron en claro que había sido por pedido expreso de Milei. Aspiraba a consensuar la decisión con los titulares de los bloques.

La disposición fue comunicada a través de un documento conjunto con el presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem, fuertemente alineado con Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

A su vez, la misma, dejó sin efecto una resolución firmada por el ex vicepresidente de la Nación y titular del Senado Amado Boudou y el ex diputado y ex presidente de la Cámara baja Julián Domínguez, que otorgaba la equiparación y movilidad automática de la dieta.

A pocos minutos de finaliza la sesión de hoy, Milei salió al cruce de los senadores en su cuenta oficial de X (ex Twitter): "Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica".

De hecho, un senador oficialista le expresó a esta Agencia una frase que va en línea al tuit del jefe de Estado: "La casta se juntó para aumentarse los sueldos". Además, agregó que el mandatario nacional ya estaba advertido de este desenlace.