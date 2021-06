Bullrich: "Alberto Fernández está sobrepasado o no piensa antes de hablar"

La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó hoy al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones que generaron una polémica internacional con México y Brasil y consideró que "está sobrepasado o no piensa antes de hablar".

"El Presidente está sobrepasado o es demasiado impulsivo y no piensa antes de hablar", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo con Contacto Digital, el programa que conduce Alejandro Alfie en Radio Rivadavia, la referente opositora afirmó que "es muy duro que un Presidente de la Argentina diga esas cosas de países con los que posee una relación muy especial".

De cara a las elecciones legislativas, Bullrich cuestionó "la lógica de la grieta" y afirmó que "es considerar al otro un ser que no puede vivir en el mismo país que ellos".

"Nosotros tratamos de salir de la idea de nosotros y ellos y plantearle a la sociedad lo que creemos que necesita la Argentina: desde un discurso constructivo y positivo uno pude lograr mucho más que desde uno negativo. Aunque a veces hay que poner en blanco y negro lo que hace el Gobierno, como fue el manejo de la pandemia, el vacunatorio VIP", manifestó.

Y agregó: "Somos distintos. Tenemos otra mirada, otros valores y los vamos a defender".

Además, cuestionó la ley de equidad de género en medios de comunicación y consideró que "es absolutamente tirada de los pelos".

En ese sentido, la presidenta del PRO se mostró en contra del lenguaje inclusivo: "No es el lenguaje de la Argentina. Nuestra lengua no es la que quieren imponernos. Veo en esta ley temas muy profundos y muy estúpidos. La libertad de expresión es clave y taxativa. No puede haber una policía del lenguaje".