Las Leonas no pudieron con Países Bajos, pero ganaron la primera medalla de plata

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, tuvo que conformarse este viernes con la medalla plateada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer por 3 a 1 frente a la poderosa Países Bajos en la final disputada en el estadio Oi de la capital nipona.

El encuentro tuvo un trámite muy parejo y trabado, con pocas situaciones de gol, pero donde las europeas consiguieron la ventaja en cinco minutos fatales en el segundo cuarto: tres arrastradas de córner cortos de Margot van Geffen y Caia Van Maasakker -2- frustraron a la Albiceleste.

Argentina tuvo la bocha y el dominio territorial pero no pudo penetrar en el semicírculo del conjunto neerlandés, que desde su despliegue físico y técnico, casi no sufrió en esa faceta defensiva. Justo antes de la chicharra del entretiempo, a falta de 1,2 segundos, Argentina tuvo su oportunidad desde el córner corto y no la desaprovechó para descontar: la defensora Agustina Gorzelany lanzó un remate bajo, contra la tablea, que generó esperanza de remontada para Las Leonas.

El conjunto dirigido por Carlos "Chapa" Retegui jugó por tercera vez ésta instancia pero al igual que las dos anteriores no pudieron ganar. ya que se colgaron la medalla de plata como en Sydney 2000 y Londres 2012. Además, Las Leonas tienen dos de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008.

El camino del conjunto nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 había arrancado con tres victorias y dos derrotas en la fase de grupos, tras lo cual el equipo de Retegui demostró su mejor versión en los encuentros de eliminación directa al ganarle por 3 a 1 a Alemania en los cuartos de final y por 2 a 1 a India en la semifinal.

El elenco de los Países Bajos arribó a la final tras golear a Gran Bretaña por 5 a 1 y es el gran candidato del torneo, donde ganó todos sus partidos, con 26 goles a favor y apenas tres en contra. Las holandesas se mantuvieron como la "bestia negra" de Las Leonas, ya que las vencieron en las semifinales de Atenas 2004, en la final de Londres 2012 y en los cuartos de final en Rio 2016.

Pero más allá de estos últimos 48 minutos de hockey en Tokio 2020, Las Leonas pudieron sanar el séptimo lugar que habían sufrido en Río 2016, para subirse a su quinto podio en los últimos seis Juegos Olímpicos. No hay un equipo argentino que haya podido perdurar tanto tiempo en el máximo nivel y con ese tipo de consagraciones.

Trece de las 19 jugadoras de este plantel albiceleste debutaron en éstos Juegos Olímpicos, pero forman parte de un proceso que comenzó en "Las Leoncitas", que pasó por la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y que las depositó en este momento.

Se toparon con el mejor equipo del mundo, sufrieron la capacidad y efectividad en los córner cortos de Países Bajos, y pese a que Belén Succi con sus atajadas las mantuvo en partido hasta el final, no pudieron torcer la historia para ganar la dorada.