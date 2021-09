Luis D'Elía: "Si se parte el Gobierno, somos una locomotora al abismo, va a ser un desastre"

Ante la crisis desatada por el impacto de la derrota electoral del Frente de Todos, el dirigente kirchnerista Luis D'Elía advirtió que "si se parte el Gobierno", será "una locomotora al abismo" y "un desastre".

"Si se parte el Gobierno, somos una locomotora al abismo, va a ser un desastre. Este es un momento de actuar con mucha responsabilidad política. No me gusta un carajo la política económica de Alberto Fernández, pero marcho para bancar la unidad del Frente de Todos y para bancar la figura presidencial", sostuvo el ex funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el referente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y consideró que "se tiene que ir a la mismísima mierda". De todos modos, llamó a su sector a su sector movilizarse hacia Plaza de Mayo junto al Movimiento Evita, entre otras agrupaciones y organizaciones sociales, para dar su apoyo al presidente Alberto Fernández.

"Si lo rajan a este, vamos camino al desastre", alertó D'Elía, quien calificó de "compleja" la situación que atraviesa el Gobierno tras el revés electoral y las renuncias presentadas por los ministros que responden a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. E insistió: "No hay que joder con la institucionalidad. Alberto nunca debería haber sido Presidente, pero si hoy cae, la primera que lo va a sentir es Cristina".