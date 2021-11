La oposición criticó el discurso del Presidente: "La negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo"

Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio criticaron el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández durante el acto que encabezó en Plaza de Mayo al considerar que "en vez de solucionar los problemas inventan triunfos y festejan ilusiones" y que "la negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo".

En medio del intento del Gobierno por abrir un diálogo en el Congreso frente a una agenda variada de temas, los miembros del principal interbloque evaluaron que el discurso del Presidente en el acto del oficialismo por el "Día de la militancia" negó el resultado de las elecciones legislativas y fue parte de la interna del Frente de Todos.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que "el Presidente no se fortaleció sino que se debilitó con un acto que sólo escenificó las diferencias que hay en el Frente de Todos" y agregó: "Por eso habló de la necesidad de llegar a una 'síntesis'. Mientras ellos se ordenan, los problemas de los argentinos empeoran".

Por su parte, el senador nacional electo y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, consideró que el mandatario "desperdició una oportunidad única" y sostuvo que "la negación y la agresión es todo lo contrario al diálogo" que propone el Gobierno con la oposición.

"El Presidente actúa como comentarista de la realidad. En vez de solucionar los problemas inventan triunfos y festejan ilusiones", señaló a su turno el diputado y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

En el mismo sentido, señaló que "frente a un gobierno incapaz, que rompió contacto con los hechos y no escucha la contundencia de las urnas no se puede esperar más que privilegios, ahogo a sectores pobres y medios, inflación, inseguridad y asfixia en general".

A su turno, Facundo Suárez Lastra consideró que el discurso de Fernández en la Plaza de Mayo "atrasa 40 años" y subrayó: "Visto en colores y alta definición se hace patente que lo que falta es como encarar el presente y futuro de los argentinos. Tienen que cambiar el rumbo. Hablarle al país y no solamente a los suyos".

"Yo creo que no están tan unidos como dicen y tampoco tienen voluntad de diálogo como esperamos todos los argentinos. Solo espero que esta interna pública que tiene el Gobierno, no afecte más de lo que ya afectó al país", señaló a su turno la diputada Josefina Mendoza.



Su colega Jimena Latorre dijo que el oficialismo "desprecia la democracia", que "sin asumir la realidad, negando el mensaje de las urnas, con soberbia y resentimiento no se puede construir hacia el futuro" y que mientras "los argentinos necesitan trabajar ellos toman las calles un miércoles".

Por su parte, Álvaro de Lamadrid afirmó: "Como dijimos hace días el Gobierno iba a convocar a los propios a seguir confrontado y dividiendo. El falso diálogo es una trampa porque gobierna CFK (Cristina Kirchner) y no dialoga sino que hace soliloquios. El kirchnerismo es la ideología del poder".

A su turno, Soledad Carrizo señaló: "Otra vez Alberto Fernández creando su relato hipócrita, negador y agresivo. Profundizando la grieta. Señor Presidente, el 70% de la población le envió un mensaje de rechazo, es hora que lo escuche. No le hable solo a su militancia, la responsabilidad es con todo un país".