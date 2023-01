El argentino Kevin Benavides ganó por segunda vez el Rally Dakar en la categoría motos

El piloto argentino de KTM Kevin Benavides se coronó campeón en la categoría Motos en el Rally Dakar, realizado en Arabia Saudita, y conquistó su segundo título, mientras que el mendocino Francisco Moreno obtuvo el segundo puesto en Cuatriciclos.

El salteño ganó la decimocuarta y última etapa, un recorrido de 417 kilómetros entre Al Hofuf y Dammam, y doblegó a su compañero de equipo, el australiano Toby Price, que había largado con una ventaja de 12 segundos. El argentino terminó el sprint final con una ventaja de 43 segundos.

El podio en la categoría Motos fue completado por el estadounidense Skyler Howes, representante del equipo oficial Husqvarna. Con este nuevo título, Benavides hizo historia, ya se convirtió en el primer piloto en ganar el Rally Dakar en Motos con dos marcas distintas: en 2021 había salido campeón a bordo de una Honda.

Por su parte, el piloto de Tupungato Francisco Moreno se ubicó en el segundo puesto de Cuatriciclos detrás del francés Alexander Giroud.

“No puedo creer aún lo que me pasa. Es un montón para mí estar otra vez en el segundo lugar y ahora a disfrutarlo mucho. Esto cuesta muchísimo. Todos los días con mucho frío, agua, miedo, ansiedad”, expresó Moreno.

Y añadió: “Fue muy compleja esta carrera. Cuando crucé la línea se me pasaron miles de cosas por la cabeza. Se siente una emoción enorme, mi equipo me apoyó muchísimo. Y la gente desde la Argentina, que me apoyó desde allá mediante las redes. Se los dedicó a ellos...".

El qatarí Al-Attiyah, vigente campeón de Toyota con el copiloto francés Mathieu Baumel, terminó la etapa final hasta Dammam, en la costa del golfo Pérsico, con una ventaja de una hora y 20 minutos sobre el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally.

El cinco veces campeón del Rally Dakar en la categoría Autos, que lideró desde la tercera etapa, ocupa ahora el segundo puesto en la lista de ganadores de todos los tiempos en la categoría de coches, por detrás del francés Stéphane Peterhansel, ocho veces campeón. Peterhansel, el "Señor Dakar", también ha ganado la corona de motos en seis ocasiones.

"Ha sido un Dakar muy duro para todos, pero hemos vuelto a ganar. Es increíble defender nuestro título. Estoy contento de haber ganado cinco veces, y Mathieu cuatro", declaró Al-Attiyah. Loeb había ganado un récord de seis etapas consecutivas hasta el domingo para el equipo Bahrain Raid Xtreme, pero su compatriota Guerlain Chicherit se llevó los honores finales en Dammam.

El debutante brasileño Lucas Moraes terminó tercero en la general con un Toyota Hilux para Overdrive Racing. El francés Alexandre Giroud ganó el título de quads por segundo año consecutivo, mientras que el piloto neerlandés Janus Van Kasteren se impuso en la categoría de camiones en su Iveco, poniendo fin a una racha de éxitos para Kamaz que se remonta a 2017.