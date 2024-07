Argentina regresó al país con la Copa América

La Copa está en casa. La Scaloneta brindó una nueva alegría. De esas que tanto escaseaban en el pasado; de las que se disfrutan en el presente. El sentimiento es incontrolable e incomparable. La felicidad inspira a los hinchas a realizar locuras impensadas; a unirse por un momento sin importar las diferencias existentes. Las victorias de la Selección también tienen el factor emocional. Con los sentimientos a flor de piel, es inevitable soltar algunas lágrimas con el hecho de que la pelota cruce la línea de cal e impacté en la red. Sensaciones que le dan ese condimento especial al fútbol; el mismo que enamora.

La conquista de la Copa América no fue la excepción. Es cierto, la victoria se está convirtiendo en una costumbre argentina. Una sensación extraña para aquellos que presenciaron tropiezos tras tropiezos; algo cotidiano para los niños que crecieron en una de las etapas más gloriosas de la Selección. Sí; porque Lionel Messi, Ángel Di María, Lionel Scaloni y compañía consiguieron todo. Absolutamente todo.

Los triunfos del pasado no opacaron los festejos de la última conquista. Claro; costó demasiado vivir momentos de esta magnitud y cada victoria merece ser festejada. No, no fue comparada con la euforia que desató la conquista del Mundial de Qatar 2022 en las que millones de personas coparon las calles de Buenos Aires.

Pero, miles de personas, con banderas y camiseta del seleccionado argentino, se concentraron en las inmediaciones al predio “Lionel Andrés Messi” para recibir a una parte de los bicampeones de América, que arribaron al país a las 21.35 -el vuelo salió a las 13 (hora argentina) desde Miami-. El frío no fue excusa para estar a metros de los campeones.

Apenas llegó la Selección al país, el Prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino, Luciano Nakis, publicó una foto junto a Di María junto con la Copa América dentro del avión.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Carboni, Gonzalo Montiel y Nicolás González fueron otros de los jugadores que decidieron regresar al país.

También retornó casi la totalidad del cuerpo técnico con excepción de Walter Samuel, que se quedó en Estados Unidos. Todos ellos fueron acompañados por sus familiares que fueron trasladados hacia el predio. “Bienvenidos campeones”, decía el parabrisas del colectivo que transportó a la Selección.

En la llegada al destino no faltaron los fuegos artificiales, los papelitos y los cánticos.

Vale mencionar que se montó un operativo policial gigante (se estiman más de 600 agentes) con el objetivo de garantizar la seguridad de los presentes y se cortó el tránsito de la autopista Ricchieri hacia Capital Federal para que no haya retraso en el traslado.

El resto del plantel optó por quedarse en La Florida para comenzar sus vacaciones o decidieron regresar desde allí a sus respectivos equipos. Entre ellos se encuentran Messi, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Marcos Acuña, Lautaro Martínez, entre otros.

Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez tampoco volvieron al país. Los tres fueron citados por Javier Mascherano para pelear por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Sub-23.

¿Argentina volverá a vivir momentos similares? Ojalá. El futuro es impredecible y el tiempo obliga al recambio generacional. Sí; algunos dejarán su lugar como el caso de Di María; otros como Alejandro Garnacho o Carboni empezarán a ganar terreno y ser los nuevos jugadores habituales de la Selección. “Ahora hay que ganar otra pero siendo figura”, declaró el delantero del Manchester United, que anhela con dejar su nombre inscrito en la historia argentina.

La próxima final no tiene fecha, pero tiene un rival definido: España, campeón de la Eurocopa. Ambos se verán las caras por el duelo único de la Finalíssima, que todavía no tiene fecha ni sede definida. Pero que, a priori, aparece como un duelo que promete demasiado.

¿Messi llegará al próximo Mundial? La incertidumbre alrededor de esta pregunta es total. Pero, el “último baile” con la “albiceleste” está cerca. Por lo pronto, deberá realizarse los estudios para determinar la gravedad de la lesión que lo obligó a salir reemplazado de la final.

¿Cuándo volverá a juntarse la Scaloneta? Por suerte, las Eliminatorias Sudamericanas volverán a reunir a los futbolistas en septiembre. El 2 recibirá a Chile en el Monumental; mientras que el 12 visitará a Colombia, un partido que tendrá sabor a revancha.

Más allá de ello, la Selección tuvo un gran recibimiento en el regreso al país y que esperamos que se repita pronto.