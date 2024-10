El Ministerio de Economía informa a la población en general que las jornadas One Shot Plus del Programa Días de Ensueño, que organizan conjuntamente el Gobierno provincial, la Unión Comercial de Catamarca y el Banco Nación Argentina, se llevarán a cabo desde este lunes 28 de octubre al domingo 3 de noviembre.

La promoción, que promueve el ahorro en la economía familiar y el fortalecimiento del comercio catamarqueño, se realizará en las mismas condiciones y modalidad con que se desarrolló el mes pasado. Se recuerda que el One Shot Plus ofrece el beneficio de descuentos del 50% en compras del rubro Alimentos con tarjetas de débito y crédito del Banco Nación que estén asociadas al teléfono celular para poder escanear los códigos QR de las aplicaciones Modo (opción BNA) y BNA+.

El tope de reintegro de $80.000 es por cada uno de los CUIT (es decir por persona) y se pueden efectuar varias operaciones en distintos comercios hasta alcanzarlo.

Asimismo, se recuerda a las personas que no reciban el reintegro en tiempo y forma, o que sean sorprendidos con alguna modalidad que no se corresponda con la que ofrece Días de Ensueño, que pueden utilizar el Botón de reclamos en el link https://reclamos-dias-ensueno.catamarca.gob.ar/ui/ y que además pueden consultar el listado de comercios adheridos al One Shot Plus rubro Alimentos en https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/alimentos-175

El One Shot Plus ha ganado un lugar en la economía de los catamarqueños mes a mes, dado que representa un retorno de $80.000 mensuales a cada beneficiario y tiene una inversión del Gobierno provincial, en beneficio de la población catamarqueña, cercana a los $2.000 millones.