"Dibu" y un logro histórico en París. El arquero de la Selección Argentina y Aston Villa Emiliano Martínez se consagró como ganador del Premio Yashin 2024, que reconoce al mejor arquero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro organizada por la revista France Football junto a la UEFA, y que tuvo lugar en el elegante Teatro Le Chatelet de París.

Martínez, campeón con la Selección Argentina en la Copa América de Estados Unidos, fue clave para que Aston Villa terminara cuarto en la Premier League y regresara a la Champions League. Ya había ganado esta distinción en 2023, y esta vez se consolidó nuevamente como “el amo y señor de los arcos”.

En aquella primera ocasión, el arquero formado en Independiente llegaba impulsado por su destacada actuación en el Mundial de Qatar 2022. Con este triunfo, se convierte en el primer arquero en ganar el premio Yashin en años consecutivos, un honor que en su momento solo tuvo Lev Yashin, la leyenda rusa que ganó el Balón de Oro.

“Muchas gracias a todos. Es un honor estar acá otra vez. Agradecido al 'Toro' por meter el gol en la final (de la Copa América), a la Selección, a los entrenadores de arqueros que me acompañan hoy. Lo individual siempre viene después de lo grupal”, expresó Martínez al recibir el trofeo de manos de Lautaro Martínez, su compañero en la "Scaloneta", quien fue seleccionado como el séptimo mejor futbolista del año en la premiación principal.

La ceremonia mostró un video con los momentos más destacados de su temporada, bajo el título “El impasable”, acompañado de la música de un western.

"Dibu" es el primer arquero en ganar este galardón en dos años seguidos. “Yo apenas soñaba con jugar un partido con la Selección. Esto es increíble”, confesó, y al ser preguntado sobre su carácter en la cancha, agregó: “Para ser justo, no me veo como el mejor. Lo único que me importa es el equipo, Aston Villa y la Selección. Trabajo todos los días para estar en este nivel”.

El marplatense, que alcanzó el puesto 18° en la competencia por el Balón de Oro, superó en la votación a otros arqueros de renombre como Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrania), Diogo Costa (Porto/Portugal), Gianluigi Donnarumma (PSG/Italia), Giorgi Mamardashvili (Valencia/Georgia), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suiza), Mike Maignan (Milan/Francia), Ronwen Williams (Mamelodi/Sudáfrica), Unai Simón (Athletic Club de Bilbao/España) y Yann Sommer (Inter Milán/Suiza).

Acompañado por su esposa Mandinha, Martínez también tuvo el gesto de invitar a París a sus entrenadores Martín Tocalli (Argentina) y Javier García García (España).

El elogio de Lautaro Martínez a "Dibu"

"Es alguien muy especial. Ayuda a todos, a los más jóvenes. Sólo puedo decir cosas bonitas de él. Todo lo que hace lo hace porque quiere ganar y no va más allá de eso", lo describió Lautaro Martínez, quien luego bromeó diciendo que, de diez penales, le convertiría entre cinco y seis. "Espera hasta último momento, es muy grande", añadió el capitán de Inter, destacando la figura de Martínez.