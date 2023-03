El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols celebró el Día del Artesano en Andalgalá

El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols dio una clase magistral el domingo 19 de marzo, en el Día Mundial del Artesano y la Artesana, junto a artesanos que realizan obras en rodocrosita, en una jornada que se llevó a cabo en El Arsenal Huaco, en Andalgalá, donde estuvieron autoridades de la empresa minera estatal CAMYEN y del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

Pallarols dio una charla denominada "En diálogo junto a mis hermanos artesanos", en la que además de compartir su experiencia y trabajos realizados en y hacia todo el mundo, respondió las inquietudes de los asistentes acerca del proceso al momento de realizar una obra.

“Tenemos que darle el valor y resaltar qué queremos que se vea en el objeto que estamos haciendo”, expresó y acerca de la inspiración dijo: “Soy muy feliz cuando estoy dibujando, o cuando estoy barriendo el taller, cada minuto de mi vida es importante, mis obras son productos de hacer cada momento un momento histórico, hay que aprovechar cada segundo de la emoción”.

Al ser consultado por la obra más significativa que hizo en su vida, comentó: “Lo que más satisfacción me da hoy es el bastón de mando presidencial, no es una obra artística, pero me acompaña mucha gente en esa obra por eso es la más valiosa”.

Por último, instó a los artesanos y artesanas presentes a unirse para mantener las artesanías en piedra rodocrosita. “Creo que vamos a lograr que se utilice cada vez más la rodocrosita, que es para nosotros la rosa del inca en la orfebrería. Hoy se están perdiendo los oficios y siento que debemos hacer asociaciones de los artesanos de todos los rubros para que esto no suceda”, anheló.

Antes de la masteclass del orfebre, la Fundación Banco Macro expuso sobre educación financiera en un taller llamado “Cuentas sanas”; y el senador de Andalgalá, Horacio Gutiérrez y la diputada provincial, Natalia Ponferrada, entregaron reconocimientos de ambas Cámaras a Pallarols en la jornada en la que estuvieron la presidenta de CAMYEN, Susana Peralta, y el director de Artesanías, Armando Corpacci.

Con posterioridad a la charla, el director de Artesanías mantuvo una reunión con los artesanos de la rodocrosita de Andalgalá, a quienes invitó a sumarse al Registro de Artesanos de la Provincia, además de convocarlos a ser parte de la Feria de Semana Santa Manos Catamarqueñas, que se realizará en el Predio Ferial del 6 al 9 de abril; y a postular próximamente a la convocatoria para ser artesanos expositores de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La jornada del sábado, autoridades de la provincia junto a Pallarols recorrieron Minas Capillitas y visitaron la veta Ortíz, para conocer todo el proceso de extracción y procesamiento de esta piedra.

Participaron en la organización la actividad Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA); Gobierno de Catamarca, CAMYEN SE, Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Dirección de Artesanías dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, y el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.