El equipo de Massa quedó conforme porque entendió que logró controlar el debate

Entre los asesores y colaboradores del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, rondaba una sensación de satisfacción tras el debate mano a mano con Javier Milei a quien enfrentará en el balotaje del domingo próximo.

“Massa controló los tiempos, tomó la iniciativa y logró mostrar las contradicciones en las que (Javier) Milei incurrió en toda la campaña”, reflexionaba uno de los integrantes del equipo de comunicación del oficialismo.

Es que para los dirigentes que acompañaron a Massa en la Facultad de Derecho de la UBA el principal objetivo del tigrense quedó “sobrecumplido”: poner contra las cuerdas a Milei al preguntarle si realmente planea concretar algunas de sus propuestas más polémicas.

“Por sí o por no”, la clave del debate para el massismo

“Milei no pudo responder bien a ninguno de los ‘por sí o por no’”, repetían sus colaboradores. Lo decían en referencia al momento en el que durante el eje económico Massa le empezó a preguntar a Milei si planeaba eliminar subsidios al transporte, privatizar Vaca Muerta, dolarizar la economía, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central en caso de llegar a la Casa Rosada.

“No pudo esquivar las preguntas y en muchos tramos no logró dar precisiones sobre cómo pensaba llevar adelante esas iniciativas”. A modo de ejemplo, dicen que respecto a la privatización de Vaca Muerta el diputado nacional se limitó a responder que se trata de una “cuestión provincial”, por lo que no lo iba a responder. Dicen que tampoco quedó claro si efectivamente planea quitar o no los subsidios al transporte.

Fue allí cuando Massa redobló la apuesta: “O mentiste en lo de (Eduardo) Feinmann o mentís esta noche porque dijiste que ibas a eliminar todos los subsidios”. El ministro de Economía retomó en ese cruce la campaña del miedo al asegurar que si el libertario llega al gobierno el boleto de colectivo y tren “sufrirá un aumento del 400%”.

El mismo análisis hizo la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau. “Milei se desdijo de un montón de cosas que había dicho durante la campaña como el tema de la educación, la salud, la dolarización, dio la sensación de que no estaba preparado para ser candidato a presidente”, sentenció en diálogo con TN apenas finalizado el debate la dirigente cercana al ministro de Economía.

Otro de los puntos que más destacaron en el equipo del tigrense es que incomodó a Milei al hablar sobre su idea de implementar vouchers y “privatizar” la educación. “¿Vas a arancelar las universidades?”, le consultó Massa y, ante la evasiva del libertario, replicó: “La gente tiene que saber””.

“La respuesta de Milei fue decir que Massa cree que ´todo es gratis y nada es gratis´. Claramente no supo cómo decirle a la gente que él planea privatizar la educación”, aseguraban.

Otro de los que mostró conforme con el desempeño de Massa fue el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. “Massa mostró templanza, conocimiento de los resortes del Estado, contó sus propuestas y mostró que enfrente hay un candidato inestable, poco preparado y con ideas muy poco claras”, le dijo a TN.

“Massa logró que los votantes puedan ver que Milei no tiene cómo sustentar sus iniciativas y que mintió durante la campaña, al mismo tiempo él se mostró institucional, equilibrado y con conocimiento del Estado”, insistían.

Massa apuntó a la falta de “estabilidad” de Milei y buscó exponerlo durante el debate

Más allá de intentar poner en duda las propuestas de Milei, Massa buscó que durante el debate quedara claro que existe un candidato a presidente con templanza y estabilidad y otro que no.

Uno de los integrantes del oficialismo así lo describe: “Massa fue muy efectivo a la hora de mostrarse con total orden y seriedad y al candidato del otro espacio (Milei) se lo vio perdido por momentos o sin capacidad de respuesta como cuando le cedió la palabra, eso muestra poca firmeza para enfrentar situaciones difíciles”.

Otro de los tramos que más destacan en el equipo del ministro de Economía es cuando el tigrense le pidió a Milei que le pida disculpas al papa Francisco por haberlo cuestionado tiempo atrás. “Te reclamé que le pidas disculpas al Papa y no lo hiciste, aunque dijiste que sí. Ahora, ¿lo vas a a hacer?”, insistió Massa.

Con sus preguntas y sus reiterados pedidos de explicación, Massa intentó tener el control total del debate y poner las condiciones del ida y vuelta. “Quisimos mostrar autoridad y se logró”, se relamían en el equipo del candidato oficialista, que continuará esta semana con recorridas por la provincia de Buenos Aires, territorio en el que podría cerrar su campaña. “Falta una semana más, es una eternidad para una campaña en la que cada día amanecemos con un escándalo, pero hoy dimos un paso más”, sentenciaron desde la mesa chica del líder del Frente Renovador.