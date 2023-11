El mensaje del gobernador de La Rioja que había dicho que renunciaba si ganaba Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había dicho hace dos meses que renunciaría a su cargo si Javier Milei asumía como presidente. Sin embargo, a pesar de su promesa, ayer por la noche escribió en sus redes sociales y su mensaje estuvo lejos de este panorama.

“Quiero felicitar al nuevo presidente de los argentinos y argentinos @JMilei elegido por el voto popular, a quien le deseamos éxitos en su gestión”, comenzó su comunicado que posteó luego del discurso del mandatario electo.

Tras ello, sumó: “Comienza una nueva etapa en la República Argentina donde la responsabilidad es del presidente electo. Cumpliremos el rol que el pueblo nos asignó siendo una oposición responsable y abierta al diálogo siempre en defensa los intereses de los argentinos”.

En el mismo sentido, felicitó a Sergio Massa por su “entereza y el altruismo” de su vocación “sin renunciar a los valores del Justicialismo”. “Seguimos convencidos de que tu propuesta, por la que trabajamos, es la correcta, que abraza la protección de la industria y el trabajo nacional, el respeto por los Derechos Humanos, el sostenimiento de la salud y la educación pública, libre, gratuita y de calidad; y la defensa del federalismo”, sostuvo.

También le agradeció a los riojanos “por manifestar sus valores democráticos en paz”, a la dirigencia y a la militancia política, barrial, gremial, empresarial y estudiantil “por darlo toda una vez más”.

Quintela, luego del triunfo en las PASO de La Libertad Avanza y con la mayoría de las encuestas dándolo en crecimiento para octubre, había anunciado que si el libertario ganaba, él renunciará a su cargo.

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”, expresó durante un acto de entrega de viviendas.

Entre sus medidas económicas, tiempo atrás Milei había dicho que en su gobierno eliminaría la coparticipación federal, situación que puso en alerta a los gobernadores y motivó un encuentro y abroquelarse fuertemente detrás de la figura del ministro de Economía. “Es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas. No podríamos vivir”, había dicho Quintela.