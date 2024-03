El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que la semana que viene podría haber "ocupaciones pacíficas" de ministerios y dependencias oficiales ante la posibilidad de despidos masivos, que fueron anticipados por el propio presidente Javier Milei.

El dirigente sindical explicó que "el 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional: 65 de los denominados planta transitoria-Artículo 9 y otros 6 mil de Asistencia Técnica y Profesional".

En declaraciones radiales, el trabajador del PAMI se refirió a los dichos del mandatario, quien señaló que ese universo de empleados podría no ver renovados sus contratos: "El Presidente no conoce el Estado. Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad".

"Miente y genera zozobra e incertidumbre. Hemos tenido que salir a responder con una medida de fuerza para el primer día hábil de abril, que será definida en las instancias orgánicas del sindicato", subrayó el rionegrino.

Y anticipó: "Estamos planteando un horario para que todos los turnos el 3 de abril ingresen de manera masiva y simultánea frente a la posibilidad de que las Fuerzas de Seguridad esté bloqueando el ingreso a los ministerios y las dependencias".

En ese sentido, precisó que ATE se encuentra en "alerta máxima" y anticipó: "No descarto que eso que comience como ingresos masivos y simultáneos se convierta en ocupaciones pacíficas, si no hay respuestas del Gobierno".

"Es una medida que tenemos que resolver en los cuerpos orgánicos del sindicato, pero es lo que empieza a perfilarse que es lo que va a pasar", insistió Aguiar.

Además, advirtió que la mayoría de los trabajadores estatales son víctimas de "fraude laboral" por estar contratados en condiciones precarias y cumpliendo las mismas tareas y el mismo horario que los empleados de planta permanente.

Finalmente, denunció que "se montó una campaña de desprestigio sobre el empleo público" y expresó: "Desde ATE, si se encuentra un ñoqui, vamos a ser los primeros en denunciarlo porque es una estafa a todo el pueblo".

Paro General en todo el país

Cabe recordar que Aguiar sostuvo este martes que avanzan “hacia un paro general con presencia masiva de los trabajadores en todas las dependencias públicas del país el próximo 3 de abril”.

En diálogo con Carolina Fernández y el equipo de #CampanasEnLaNoche, le advirtió al Presidente, Javier Milei, que “no va a poder despedir 70.000 estatales”.

“Mire, presidente Javier Milei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, dijo el líder sindical a través de sus redes sociales, luego de escuchar la presentación del jefe de Estado.

Adujo que “la Argentina vive una etapa de transición. Los trabajadores estamos obligados a repensar algunas de las consignas que abrazamos en la década del ‘90 frente a un proceso político similar”.

“En los 90′ supimos abrazar la consigna ‘Fortalecer el Estado para liberar la Nación’, y resulta que la fortaleza o debilidad del Estado depende de quién lo mire. En este momento, si lo mira la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el Estado se está fortaleciendo. Sin embargo, si lo miramos nosotros, se está debilitando”, remarcó en la red X.

Luego señaló que “cuando decimos que sus políticas intentan destruir el Estado, en realidad lo que está pasando es que se está destruyendo el Estado de la gente y se está construyendo el Estado de los grandes grupos empresarios. Ha llegado el momento de abrazar nuevas consignas, tal vez la de ‘Democratizar el Estado para construir la Nación’”.

Milei señaló hoy que desde que asumió en la Casa Rosada y para poder lograr el déficit cero que anunció en su campaña, eliminaron “las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.