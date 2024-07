El Poncho Diseño 2024 tiene sus ganadores

Este jueves se conocieron los nombres de los diseñadores destacados del Pabellón Poncho Diseño en la 53º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, después de pasar por un riguroso proceso de evaluación por parte del jurados integrado por el arquitecto y artista visual Martín Bormann (Catamarca), la artista textil y docente Carolina Paradela (Catamarca) y la diseñadora industrial Paula Pina Márquez (La Rioja).

Es la primera vez que la Fiesta del Poncho otorga premios en diseño, siendo las ternas de esta ocasión: producto creativo, mejor stand y el producto más innovador. Además, se hizo una mención especial para el producto con impacto social – sostenible.

El premio producto creativo fue otorgado a María Jimena Vildoza de la provincia de Tucumán, quien destacó por la diversidad de productos en vestimenta y accesorios, originalidad e innovación en el proceso creativo. Emocionada, Jimena compartió sus impresiones: "He ganado el premio al producto creativo, y la verdad estoy muy contenta. Ha sido un mimo al corazón, me han hecho sentir como si hubiera participado siempre". Sobre su estilo, Jimena expresó, “mis cosas son diferentes, tienen mucho color, salen de la norma. Yo trato de producir cosas que tengan ánimo, que sean especiales". Asimismo aseguró tener grandes expectativas de volver en futuras ediciones.

En la categoría a mejor stand, el reconocimiento se lo llevó Micaela Ibarra con su emprendimiento Trama, nacido en Unquillo, provincia de Córdoba, destacado por la distribución en el espacio, iluminación, presentación de productos e identidad de marca. Micaela, que se dedicada a la producción de indumentaria textil con impresión botánica, compartió su emoción: “Nunca me habían dado un premio en una feria, y es una motivación enorme, porque yo le pongo mucho valor a la puesta, me traigo todo esto de Córdoba, la pienso durante meses cómo va a ser, incluso me inspiré en una obra de arte abstracta que hice también para poder traerla y que el espacio genere otra experiencia, para que la persona que entre acá tenga esos cinco segundos de una experiencia que le quede y que se vaya con algo lindo, visualmente, más allá de que me compren o no me compren, que tengan una linda experiencia”.

El premio producto innovador fue para la catamarqueña María Laura Barrionuevo, diseñadora de Adolfina Viti, quien destacó por su perspectiva innovadora en el sistema de producción y utilización de materiales discontinuos. Feliz por la distinción, Laura compartió su experiencia, “este premio es un reconocimiento importante para mí, me carga de energías para seguir trabajando y desarrollando mi profesión". La catamarqueña y participante habitual del Poncho Diseño, remarcó la importancia del feedback con el público para su crecimiento personal y profesional y dijo que este galardón representa un hito en su trayectoria y el impulso a seguir innovando en el mundo del diseño.

Finalmente, se entregó una mención al producto con impacto social - sostenible a Gabriela Giribet de Mendoza, con su marca Haz & ENVÉS Diseños Naturales, que sobresalió por el proceso de producción con tintes naturales y optimización del textil en la confección de la prenda. Gabriela compartió su alegría: “Fue un hermoso reconocimiento a nuestro trabajo y esfuerzo por la sostenibilidad. Trabajamos con improntas vegetales de la Cordillera de los Andes para aportar al reciclaje y la sostenibilidad". La realizadora de la marca expresó que este reconocimiento reafirma el compromiso de Haz & ENVÉS con el medio ambiente y la sociedad, siendo un ejemplo de cómo la creatividad y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano en la industria del diseño.