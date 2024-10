La idea de convertir a un villano en un musical parece que no fue del agrado del público y de la crítica. Es que "Joker: folie à deux" o "Joker 2" fue un fracaso en cuanto a ventas de entradas. La secuela del éxito de 2019 protagonizada nuevamente por Joaquin Phoenix, quien en esta ocasión estuvo acompañado por Lady Gaga, no consiguió grandes números a nivel internacional. La excepción fue la Argentina.

A dos semanas de su estreno, "Joker: folie à deux" recaudó apenas U$S 51,5 millones en los Estados Unidos y U$S 165 millones en el mundo, cifras que contrastan drásticamente con los U$S 96,2 millones y U$S 248,4 millones que generó su predecesora en los mismos plazos. Es que esta segunda parte, que se alejó del estilo oscuro y dramático de la entrega inicial al introducir elementos musicales, no fue bien recibida por los fanáticos del "Joker".



Pero en la Argentina hubo una respuesta favorable. La película se convirtió en una de las más vistas con 400.000 boletos vendidos en los 11 primeros días de proyección. Recién durante el segundo fin de semana fue destronada por "Robot salvaje", la película animada de DreamWorks que vendió 120.000 entradas entre jueves y sábado contra poco más de las 80.000 de la secuela con Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

El fenómeno provocó algunos comentarios en las redes sociales como, por ejemplo, “no se si reírme o llorar. A los argentinos nos gusta sufrir aparentemente”; “¿habrá alguna relación directa (entre el entusiasmo que despierta 'Joker') con el hecho de somos el país que más psicólogos tenemos por habitante?”; “el argentino no se cree el cuento de que es mala, el argentino va y comprueba si es mala”, y “vimos una oportunidad de quedar primeros y la aprovechamos bien”.





"Joker 2" estará disponible en stream

El lanzamiento digital de "Joker: folie à deux" está programado para el 29 de octubre en la plataforma Max, un movimiento que subraya el fracaso en cines, ya que el filme se estrenó el 3 de octubre. Warner Bros. Pictures había realizado una inversión de U$S 200 millones en la producción y U$S 100 millones en publicidad, lo que hace aún más decepcionante su rendimiento.

Con pérdidas económicas estimadas entre U$S 150 y 200 millones, la productora busca recuperar parte de la inversión con la venta de copias físicas y suscripciones a la plataforma de streaming. Con estos resultados globales, el triunfo en la Argentina luce como un premio consuelo para "Joker 2".