Por la creciente demanda, hay desasbastecimiento de alcohol en gel

En medio de la crítica situación sanitaria generada por la pandemia de coronavirus, hay faltantes de alcohol y productos derivados en farmacias y supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Por el contrario, quienes no perdieron oportunidad y demostraron no tener problemas de abastecimiento fueron los vendedores ambulantes, que salieron a ofrecer pequeños envases de alcohol en gel y hasta barbijos de diferentes diseños en lugares como las estaciones de Once, Constitución y Retiro.

En la Ciudad de Buenos Aires, la venta callejera se advirtió principalmente en diversas líneas de subtes y trenes que unen Capital y el conurbano.

"No hay alcohol", es el cartel que algunos locales optaron por colocar en sus puertas ante la fuerte demanda de ese artículo, cuya utilización es fundamental a la hora de tomar medidas para prevenir el contagio del Covid-19.

El Gobierno estableció el jueves oficialmente que los precios del alcohol en gel deben retrotraerse a los valores vigentes al 15 de febrero último en todo el país.