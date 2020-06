Habló el hermano de Luis Espinoza: "Dio la vida"

Juan Espinoza, hermano del peón asesinado por la Policía de Tucumán, habló sobre el episodio en el que su hermano desapareció, cuando agentes de la fuerza provincial para disuadir una supuesta carrera ilegal de caballos.

El hermano de Luis aseguró que los oficiales "llegaron disparando y me pegaron, me decían que me iban a matar, no sabía que eran policías, me querían esposar para atrás". Luego de ese episodio apareció la víctima, quien pidió que dejen de golpearlo.

"De ahí no lo vi nunca más", dijo Juan, quien cuando aparecieron los policías vestidos de civil se cayó del caballo por el susto que le provocó al animal los disparos.

"Pensé que mi hermano se había ido a la casa y me quedé tranquilo, pero como no volvió, lo empezamos a buscar", aseguró uno de los 14 hermanos de Espinoza en diálogo con Todo Noticias.

Por el crimen de Espinoza fueron detenidos ocho policías, entre ellos el presunto autor del disparo que mató al productor rural, y dos civiles.

"Mi familia está re mal, mi mamá, mi hermano, los seis hijos de él, da mucha lástima todo esto. Quiero que la Justicia le dé perpetua a ellos, esta no fue la primera vez que lo hicieron", agregó Juan Espinoza.