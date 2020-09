¿El barbijo puede producir acné?

“Usar el tapaboca produce granos”. Esto es lo que afirman algunos medios extranjeros especializados. Dado que el uso del barbijo es obligatorio en el transporte público y en la mayoría de los lugares fuera de nuestra casa, muchas personas se quejan del regreso del acné. Tanto es así, que en los Estados Unidos, se está usando la palabra “maskne” (una combinación de máscara + acné) para referirse al tapaboca. Consultada por el sitio web inglés “Glamour”, Lucy Xu, especialista en piel y fundadora de la clínica Laser Skin en Londres, proporciona algunos detalles.

“No es ningún secreto que el bloqueo le ha pasado factura a nuestra piel. La fricción del barbijo puede causar irritación, pero también promueve la aparición de acné alrededor de las mejillas y la barbilla ”, explica. Sin embargo, la Dra. Nadine Pomarède, dermatóloga del DermoMedical-Center en París, no está de acuerdo. “El tapaboca no puede ser la fuente de todas las dolencias: un brote de acné, rosácea o dermatitis seborreica (parches rojos) no se puede atribuir al uso de una máscara”, explica.

Según el especialista, el tapaboca es, en realidad, una fuente de irritación. “El roce de los elásticos en las mejillas, pero también sobre las orejas, el puente de la nariz puede causar irritación, enrojecimiento, incluso picazón o pequeñas lesiones”, admite Nadine Pomarède.

Elegí bien tu barbijo

Para evitar este fenómeno, es importante elegir el tapaboca correcto. Lo principal es que nos aseguramos de que se adapte a la morfología del rostro. “No debe estar demasiado apretado para no dañar la piel: si el barbijo quirúrgico irrita la piel, optá por un tapaboca descartable”, aconseja la dermatóloga. En casa, el barbijo de tela debe lavarse regularmente.

“Lo usamos solo cuando es necesario”, concluye Nadine Pomarède. Igual, tené cuidado: la aparición de granos no es una excusa válida para dejar de usar el tapaboca. Recordá que usar el barbijo es uno de los principales gestos de barrera contra la propagación de Covid-19.

Adoptá una nueva rutina de cuidado básico de la piel

Si los granitos y puntos negros persisten, modificá tu rutina de cuidado esencial de la piel. Optá por un producto de limpieza formulado para pieles con imperfecciones. Por la mañana, siempre aplicá una crema hidratante de textura ligera. En cutis más grasos se puede adoptar un tratamiento regulador de sebo o uno que contenga ingredientes activos que ayuden a combatir la instalación de microquistes. Por el lado del maquillaje, la Dra. Nadine Pomarède no se opone a eso.

“El maquillaje con una base o un corrector es posible en rangos específicamente formulados para pieles con imperfecciones”, explica. Por la noche, la aplicación de una crema hidratante no es opcional, y se debe enfatizar su uso (lo mismo que el de mascarillas, booster y sérums). La piel bien hidratada es más resistente a la agresión o irritación.