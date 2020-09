Piden por centro de salud para San Pedro

El cuerpo legislativo aprobó el proyecto de resolución iniciado por el Senador Raúl Barot, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles y con participación del Ministerio de Inversión y Desarrollo y el Ministerio de Salud, se realice la obra de construcción de un centro de salud, en la localidad de San Pedro, departamento Santa Rosa.

“Tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando enfermamos, poder acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia, son los pilares básicos de nuestro sistema de salud en nuestro País” consideró el Senador tras señalar la importancia que tiene la puesta en marcha de este deseado Centro de Salud, el cual “traerá una solución a la problemática de la atención sanitaria para los vecinos de dicha la localidad, que actualmente cuenta solo con una posta sanitaria, que no logra abarcar al crecido número de habitantes del lugar”.

En este sentido, destacó que el municipio de Santa Rosa ya adquirió un inmueble destinado a la construcción de dicho centro de Salud.

Buscan ampliar la red de servicios cloacales en barrios de Chumbicha

Durante la 15° Sesión Ordinaria, la Cámara Alta, aprobó la iniciativa del Senador Ricardo Quinteros, mediante la cual requiere al Ejecutivo Provincial, la ampliación de la red de servicios cloacales a los Barrios 32 Viviendas, San Cayetano, 30 Viviendas, 50 Viviendas, 16 Viviendas, 12 Viviendas y 20 Viviendas de Chumbicha, departamento Capayán.

En sus fundamentos, el legislador aseguró que el proyecto representa “una respuesta a lo solicitado por las numerosas familias que residen en estos Barrios, y es una necesidad de resguardo de la salud poblacional así como la garantía del derecho a igualdad de condiciones de vida para estos vecinos”.

“En el marco de la normativa vigente, y en el contexto de la pandemia que atravesamos todas a oh as que el pedido constituye también un aporte a mantener y sostener la salubridad de nuestros ciudadanos”, dijo Quinteros, finalizando con la idea de que “este tipo de ejecuciones no constituyen inversiones innecesarias desde ningún punto vista, porque además de garantizar la calidad de vida, son obras que perduran”.

Museo para Aconquija

“La riqueza Paleontológica, Arqueológica y Folclórica aún no posee un espacio que permita la apropiación local de los bienes científicos y culturales, materiales e inmateriales que forman parte de esta herencia milenaria” comenzó explicando el senador Horacio Gutiérrez al fundamentar el proyecto que fuera aprobado luego por el Cuerpo Legislativo y que tiene que ver con solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, la construcción del Museo Paleontológico, Arqueológico y Folclórico de Aconquija, jurisdicción del departamento Andalgalá.

“Es una necesidad corresponder a esta ausencia creando a la comunidad, sin fines de lucro que permita la recepción, conservación y enseñanza natural y cultural presente en el territorio”, señaló el Legislador apuntando que la creación del Museo “ responde a la necesidad de fundar un espacio que permita la conservación y construcción de valores identitarios en la comunidad a partir del reconocimiento y enseñanza de la herencia histórica local, promoviendo acciones contra el tráfico interprovincial de bienes patrimoniales y colaborando con las legislaciones vigentes de protección de patrimonio paleontológico y arqueológico”.