La AFI denunció espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció que se cometieron actos de espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan, donde murieron 44 personas, mientras reclamaban por la aparición del submarino.

La denuncia la realizó la interventora Cristina Caamaño ante la Justicia Federal de Mar del Plata, de donde son oriundos muchos de los familiares de los tripulantes desaparecidos.

Las tareas de espionaje ilegal, que según el organismo no fueron autorizadas por la Justicia y sólo con la orden de las entonces autoridades del organismo durante el macrismo, fueron encontradas en soportes digitales encontrados en la Delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia.

En la denuncia, la AFI pidió la citación a indagatoria del ex presidente de la Nación Mauricio Macri por "fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales e la política de inteligencia nacional", del ex Director del organismo Gustavo Arribas y su entonces segunda Silvia Majdalani, así como del jefe de la Delegación Mar del Plata de entonces y del ex director de Reunión Interior.

En medio de tareas de prueba ordenadas por la Justicia Federal de Dolores en otra causa, se dio con este material a partir del cual se formula la denuncia que consta de seguimientos efectuados en las manifestaciones que se llevaron adelante en la ciudad balnearia, cuando las tareas de búsqueda y rescate todavía no habían dado con los restos de la nave.

Los informes de inteligencia tienen fecha entre enero y junio de 2018, y dan cuenta de seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al General San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares.