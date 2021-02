Antes del escándalo, González García minimizó los vacunados "VIP"

Antes del escándalo que derivó hoy en su pedido de renuncia, este jueves el ministro de Salud, Ginés González García, había minimizado los casos de vacunados "VIP" en el país y dicho que se trataba de "anécdotas".

"Al principio, cuando había tanto miedo, especulación y boicoteo hacia la vacuna rusa, entendimos desde el Presidente (Alberto Fernández) en adelante que había que dar el ejemplo. Después, lo que está pasando son algunas anécdotas", señaló González García sobre quienes eludieron los turnos y se vacunaron antes.

En declaraciones a Canal 13, agregó: "Unos pocos que no cumplen, pero en general se respeta. Yo tengo dos integrantes del gabinete que están internados con COVID y si hubieran querido no respetar las reglas, quizás no estarían enfermos, pero las cumplieron".

Así se expresó González García sobre los vacunados por fuera de los turnos que otorgan los gobiernos provinciales un día antes de que estallara la polémica por las dosis que recibieron dirigentes y legisladores, además del periodista Horacio Verbitsky.