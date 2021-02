Aníbal Fernández: "Ginés es un prócer del sanitarismo argentino"

El ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, consideró hoy que el ex ministro Ginés González García "es un prócer del sanitarismo argentino". "Ginés es un prócer del sanitarismo argentino. No es un tipo de hacer cosas turbias", sostuvo Aníbal Fernández en Radio Rivadavia.

El ex jefe de Gabinete subrayó que González García "reforzó la atención primaria y habló de aborto cuando nadie lo hacía" e "hizo muchísimo por situaciones de difícil solución".

"El Presidente resolvió la situación de Ginés a su manera, listo. ¿Para qué me voy a autoflagelar?", dijo sobre el pedido de renuncia de Alberto Fernández al sanitarista.

"Fue una macana que resolvió el Presidente de la Nación", sostuvo, tras lo cual dijo acerca de la gestión de salud del Gobierno: "Ginés se equivocó y nada más en las vacunas que se aplicaron a ciertas personas. Estos tipos que se fueron dejaron vencer 4 millones de vacunas".