Coppola fue internado en terapia intensiva por una fibrosis pulmonar

El empresario y representante histórico de Diego Maradona, Guillermo Coppola, fue trasladado hoy a la sala de terapia intensiva del Sanatorio Finochietto en donde fue internado en las últimas horas por problemas respiratorios, tras haber tenido coronavirus.

Así lo confirmó el periodista Mauro Viale en su programa del canal A24.

"Está con oxígeno, pasó a terapia intensiva. ¿Qué tiene, Covid tiene o qué? Son balas que pican cerca. Cuando hablé el domingo estaba sonriente, con buena respiración", dijo Viale en su programa este martes por la tarde.

Coppola, de 73 años, contrajo coronavirus en enero pasado, transitó la enfermedad sin mayores inconvenientes, pero en las últimas semanas aparecieron complicaciones en su organismo.

El pasado domingo a la noche fue internado en el sanatorio ubicado en Avenida Córdoba al 2600 por complicaciones en su respiración, en donde le diagnosticaron fibrosis pulmonar.

El médico cardiólogo Fernando Cichero, quien estuvo este martes por la tarde invitado al programa de Mauro Viale, habló sobre las complicaciones que se presentan con mayor frecuencia luego de tener coronavirus.

"El tema de la ventilación es la secuela más común por ser una enfermedad respiratoria. Lo que notan muchos pacientes es que si uno está sentado hablando a una velocidad más o menos normal, no sienten síntomas de cansancio pero si salen a caminar o quieren hablar caminando, se agachan a levantar algo rápidamente, o quieren hacer una corridita, empiezan a notar que les falta el aire, explicó Cichero.

Este lunes y en diálogo con La Nación, el ex representante de Maradona, comentó: "Estoy haciendo controles por temas respiratorios, pero todo muy light. Tuve Covid-19 en enero y me recuperé favorablemente. Hace diez o quince días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando".