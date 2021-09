Fernández, al emitir su voto: "Vayamos a votar todos en paz y en orden"

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los argentinos que "vayan a votar todos en paz y en orden" en estas elecciones primarias, porque eso, según dijo, "es lo que necesita la Argentina".

"Espero que tengamos un día de tranquilidad y vayamos a votar todos", sostuvo el jefe de Estado, luego de emitir su voto en la Universidad Católica Argentina, del barrio porteño de Puerto Madero.

Muy escueto, Fernández no quiso abundar en declaraciones: "He cumplido con mi deber. No hay mucho para agregar. Estamos en veda política. La Argentina sigue mañana", señaló.

"Todo transcurre con mucha tranquilidad. Así que votemos en paz y orden, que es lo que necesita la Argentina", subrayó.

El Presidente comentó que tras sufragar, regresaba a la Residencia de Olivos: "Quedamos en vernos con (Leandro) Santoro y a la noche esperaremos los resultados.