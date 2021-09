La CGT pide recuperar ingresos de manera sostenida y más controles de precios

El cosecretario de la CGT Héctor Daer consideró hoy que la "recuperación de ingresos" se debe "sostener en el tiempo" junto a un control de precios y afirmó que hay "margen de expansión" de gasto para "consolidar un desarrollo".

"Esto no se resuelve de un día para el otro, pero tenemos que tener en claro que se tiene que sostener en el tiempo la recuperación de ingresos", remarcó el gremialista.

En ese sentido, sostuvo que dentro del Gobierno "hay dos miradas de fotos diferentes".

"Hay áreas del Gobierno donde no han ejecutado parte de su Presupuesto y tiene que ver con varias razones. No nos olvidemos que recién en estos momentos estamos planteando empezar a salir de la pandemia", analizó el sindicalista.

De ese modo, evaluó: "Todavía hay margen de expansión. No me cabe duda. Y la expansión tiene que ir en un sentido de consolidar un desarrollo, no de volcarla a un gasto corriente sin controlar los precios".

Daer advirtió que si se pone "más plata en el bolsillo, se genera una transferencia automática a los que producen alimentos porque son los que enseguida recomponen sus precios ante mayor aparición de la demanda".

Las cosas sobre la mesa

"Hay que ser más amplio en el tema. Hay que sentar a los actores y poner las cosas arriba de la mesa y establecer claramente cuál es la perspectiva que tenemos para los próximos meses y años", resaltó.

En declaraciones radiales, estimó que la inflación "terminará en un 45, 45 y medio" este año y manifestó: "Ojalá sea la más baja posible, pero hay que recomponer siempre los salarios e ingresos que vayan superando esos índices".

"Hay que tener la capacidad necesaria para que no sea una transferencia automática a los productores de bienes esenciales y sea par mejorar la calidad de vida de los argentinos", insistió.

Según su punto de vista, "parte del problema es que los sueldos en dólares están baratísimos" y la "fluctuación del mercado internacional del precio del maíz termina impactando en la canasta de alimentos".

"Tenemos que intentar todo. Claramente, llegar a un punto en el que posibilitemos un plan con baja de la inflación. Habrá que acomodar la macroeconomía", indicó y manifestó: "Hay que poner sobre la mesa el fondo del debate".

"Los salarios le tienen que ganar a la inflación y le van a ganar. Por ahí, en diciembre quedará algún resto que se va a recomponer cuando arranquen las negociaciones en los primeros meses del año que viene en la mayoría de los gremios", estimó.

Respecto del FMI, señaló: "Es otra tarea pendiente y que hay que tomar. Pagar tal como está planteado es de una imposibilidad absoluta".